Jador continuă seria confesiunilor despre Survivor România. Cine a încălcat regulamentul competiției

Artistul susține că atât el, cât și Alin Oprea au încălcat regulamentul competiției atunci când se aflau la spital pentru recuperare amândoi. Motivul este lipsa hranei, dar fanii emisiunii știu că nu sunt singurii concurenți care nu au putut respecta această regulă.

Manelistul i-a povestit lui Sorin Pușcașu, unul dintre cei mai mari critici ai lui Albert Oprea din cadrul competiției, că atunci când a fost cu Alin la spital pentru investigații și recuperare au încălcat regulamentul.

Așa cum probabil vă așteptați, cei doi s-au abătut de la reguli din cauza foamei, iar atunci când mergeau la spital mâncau migdale dintr-un pom din fața unității spitalicești.

„Eu l-am cunoscut la fizioterapie pe el. Am fost cu el la spital. A zis: „Jador, e mâncare. Alea-s de mâncare! M-am dus acolo, se uita unul la noi, muream de foame, ești nebun. Dacă ar ști asta cine ești tu acasă, mi-a zis. Cinci migdale am mâncat, atât. Îmi era bine!’, a povestit Jador.

Zanni a recunoscut că a încălcat regulamentul

Jador nu este singurul concurent care a încălcat regulamentul, din cauza acestui motiv. Zanni a recunoscut că în cadrul unui consiliu că și el i-a furat mâncarea colegei sale, Elena Marin, după ce fusese acuzat în repetate rânduri.

” În urmă cu trei luni de zile, am găsit în lada din camp o porție de mâncare. M-am uitat stânga-dreapta, nu era nimeni acolo și am zis să mă abțin, dar îmi ghiorțăia mațul. Era într-un loc în care umblă toată lumea și, după mine, era vina celui care a pus-o acolo.

După 9 ore, Elena a observat că îi lipsește mâncarea și, fără să știe că eu am fost acela, a dat direct vina pe mine și m-am simțit jignit. Deci chiar dacă nu o luam eu, tot pe mine ar fi dat vina. Și n-am zis nimic prima oară. După câteva zile am făcut pace, am mințit-o că nu eu am luat!‘, a povestit Zanni.

Sursă foto: instagram.com