Jador, dezvăluiri despre femeia de care este îndrăgostit: „Mi-ar plăcea să fiu cu ea”

Jador se bucură de succes în plan profesional, însă pe plan sentimental artistul nu a avut parte de prea mult noroc. Cântăreţul a trecut prin câteva relaţii care nu au funcţionat, dar se pare că în prezent este din nou îndrăgostit. Iată ce a declarat despre femeia pe care a pus ochii.

Jador a avut o relaţie de lungă durată cu Georgiana, o tânără pe care artistul a iubit-o câţiva ani, însă într-un final cei doi au ajuns la despărţire.

Cântăreţul a fost recent invitat în emisiunea ”Culisele iubirii”, acolo unde a vorbit despre viaţa sa sentimentală. Acesta a recunoscut faptul că în prezent situaţia sa sentimentală nu este una tocmai bună, iar din acest motiv a decis să se concentreze mai mult pe carieră.

”Nu mai sunt curios (n.r. de femei) în general, viața mea sentimentală s-a cam prăbușit, trec printr-o perioadă mai…”, a declarat Jador la ”Culisele iubirii”.

”Mi-ar plăcea să fiu cu ea”

Ulterior Jador și-a deschis sufletul și a făcut o mărturisire surprinzătoare. Mai exact, artistul a recunoscut că are sentimente puternice pentru o tânără pe care dorește, cel puțin deocamdată, să o țină doar pentru el.

”Îmi place de o fată. Una care râde toată ziua, e deșteaptă, e inteligentă, e fericită. Nu e româncă. Nu știu dacă-mi place de ea așa mult, dar n–am întâlnit niciodată o fată ca ea și de asta. Știe română, vorbește ca Bella Santiago. M-am îmbătat într-o seară și voiam să o sun pe fosta, dar n-am făcut-o, îmi place mai mult de fata asta. Mi-ar plăcea să fiu cu ea, dar nu pot să-mi petrec timpul cu ea, pentru că ea este în altă țară. Îmi place de ea, tipa e super. Când am văzut-o prima dată ziceai că e o copilă, dar are o feminitatea anume. Și când am început să o cunosc, am înțeles că femeia aia chiar trăiește, e fix cine e, nu încearcă să fie altceva. E super fericită, are un zâmbet drăguț, nu se machiază, e scundă, e o fată normală. Nu m-am îndrăgostit, dar îmi place de ea că îmi dă un vibe bun”, i-a mărturisit Jador Biancăi Comănici.

Sursă foto: Instagram