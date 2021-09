Jador, elev de nota 10! Manelistul a fost olimpic la o materie hulită de mulți adolescenți. “De două ori am luat locul 1”

Jador a mărturisit că, în adolescență, matematica era materia lui preferată. Ar fi participat inclusiv la olimpiade, unde a fost aproape de fiecare dată premiat. În schimb, nu era, însă, prea bun “prieten” cu limba și literatura română, unde era un elev de cel mult nota 8.

Într-o discuție cu fanii, pe o rețea socială, Jador le-a dezvăluit admiratorilor că matematica era materia lui preferată. Fanii au rămas cu gura căscată când au aflat că manelistul era un elev de nota 10 la o materie pe care mulți adolescenți nu o suportă.

Jador: O să râdeți, dar la matematică eram olimpic. Vorbesc serios! Iulică, spune-le cum eram eu la mate!

Iulică: A fost olimpic la “Cangurul” de trei ori.

Jador: De două ori am luat locul unu.

Limba română și chimia i-au dat bătăi de cap

În schimb, la limba și literatura română, Jador a recunosut că nu era tocmai un geniu, la fel ca la matematică.

“La Română nu eram foc, eram undeva de 7-8, dar la mate am fost mereu un elev de 10. Nu a fost lucrare în care să nu iau 9 sau 10, la mate. Și BAC-ul l-am luat cu notă mare”, a mai adăugat Jador.

Nici cu chimia nu s-a înțeles prea bine Jador. “Aveam o profă care mereu îmi punea patru pentru că nu-mi făceam tema”, a mai spus artistul.

Jador are studii superioare. “Am terminat Relații Economice Internaționale”

Jador are inclusiv studii superioare. Ultima lui diplomă este cea de Master în Comunicare Internațională. Totodată, artistul și-a adus aminte și cum câștiga bani când era la facultate, până să devină cunoscut.

“Am terminat facultatea. Am terminat Relații Economice Internaționale, am terminat masterul la Comunicare Internațională și am vrut să fac și doctoratul, dar am zis că nu. Am făcut trei ani de facultate, lucram și opt ore pe zi, eram casier la un hipermarket, uneori îmi era și rușine când treceau colegii mei pe la mine, dar asta este viața. Uneori trebuie să pleci de jos ca să ajungi sus”, a mai spus Jador.