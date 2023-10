Jador face schimbări radicale! Se lasă de muzică și pleacă în căutarea lui Dumnezeu. Vrea să se retragă la mânăstire: „Plec în afara Europei 4 luni”

Jador pare să treacă printr-o perioadă destul de dificilă. S-a confruntat cu probleme de sănătate, este nevoit să renunțe la cariera muzicală, iar dacă toate acestea nu erau suficiente, destul de recent s-a despărțit și de iubita sa. Astfel, artistul s-a confruntat cu stări depresive, însă acum este gata să renască. Cântărețul și-a redescoperit încrederea în Dumnezeu și plănuiește să își dedice viața Lui.

După toate lucrurile care i s-au întâmplat în ultima perioadă, Jador simte nevoia de o pauză de la tot. Așa că artistul a decis că la începutul anului viitor, atunci când își va încheia și cariera muzicală, să plece departe. Călătoria pe care cântărețul intenționează să o facă este una spirituală, Jador pornind în căutarea lui Dumnezeu.

„Voi pleca pentru o perioadă din țară”

În cadrul unui interviu recent, Jador a dezvăluit lucrurile care îl macină în ultima perioadă și planurile de viitor pe care le are. Acesta este convins că ziua în care o să renunțe la tot pentru a-și dedica viața lui Dumnezeu o să vină, însă până atunci cântărețul își dorește să descopere divinitatea în adevăratul sens al cuvântului, așa că a luat o decizie radicală.

La finalul acestuia an, Jador o să își încheie cariera muzicală, așa cum a anunțat în repetate rânduri, iar mai apoi pentru anul 2024 are planuri mărețe. Tânărul a mărturisit că o să părăsească țara pentru câteva luni și o să pornească în căutarea lui Dumnezeu. Deși nu a vrut să vorbească despre destinația călătoriei sale, cântărețul a dezvăluit că o să plece în afara Europei.

„Voi pleca pentru o perioadă din țară. Nu vreau să spun unde plec, nu vreau să știe nimeni de mine. Plec în afara Europei aproximativ 4 luni, la anul. Îl caut pe Dumnezeu. Ai dus-o departe, încă nu sunt atât de puternic ca să pot să renunț la toată viața mea pentru Dumnezeu (n. r. să se retragă la mânăstire), dar într-o zi se va întâmpla cu siguranță. Citesc Biblia de când sunt copil, o știu aproximativ pe de rost, nu știu versetele cu exactitate, dar, dacă începi o frază din Biblie, cu siguranță ți-o termin. Am fost în depresie până acum două luni.”, a spus Jador.

De asemenea, Jador a mărturisit că reapropierea recentă de Dumnezeu a venit după despărțirea de iubita lui. De asemenea, artistul a dezvăluit că diferența de mentalitate și credințe au stat la baza separării. Acum cântărețul își dorește să întâlnească o femeie care să aibă aceeași religie și care să îi împărtășească toate credințele religioase.

„Dumnezeu s-a îndurat de mine cumva, nu pot să înțeleg, că mi-a trecut într-o secundă, că am suferit după fata aia cu care am fost. Acum sunt bine, golul ăla nu-l poate umple decât Dumnezeu. Ea are altfel de cultură, a crescut în Spania, e și micuță, dar Dumnezeu se va îndura și de ea.

Mie îmi trebuie o fată care să știe cuvântul lui Dumnezeu. Îmi doresc o mamă pentru copiii mei, nicidecum o fată care să facă bani. Banii trebuie să ne umple doar burțile, nu ne trebuie averi. Dacă o să fac averi o s-o dau la sfârșitul vieții. Nu vreau să las nimic în urma mea, dau tot ce am. Ce să fac cu ea? O iau în mormânt?”, a mai spus Jador.

