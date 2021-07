Jador, implicat într-un accident rutier! Artistul și-a distrus bolidul cel nou. „Am văzut moartea cu ochii!”

Zilele trecute, Jador a fost protagonistul unui accident rutier. Artistiul a lovit un cal ce i-a sărit în față, iar bolidul de lux pe care îl conducea a fost destul de grav avariat. Manelistul a tras o sperietură pe cinste, însă, din fericire, nu a pățit nimic.

Jador și-a speriat fanii din mediul online după ce a încărcat pe YouTube un clip îi care anunțat pe toată lumea că a fost implicat într-un accident rutier, care a lăsat pagube serioase. Partea frontală a autoturismului achiziționat recent a fost făcută praf, după ce a lovit un cal pe șosea. Chiar dacă acesta nu avea o viteză foarte mare, bolidul de lux al artistului a fost avariat destul de rău. (CITEȘTE ȘI: JADOR, MAI CEVA CA UN GIGOLO. S-A CULCAT CU EA ÎN FAȚA SOȚULUI! DECLARAȚII INCENDIARE)

„Sunt supărat rău. Bine că nu am pățit nimic. Am văzut moartea cu ochii! Puteam să ajung la spital sau mai rău, să mor! Mașina mea de mai puțin de o lună de zile s-a dus. Este distrusă! Mi-a ieșit un cal în față. Bine că nu am avut viteză că putea fi fatal. Asta este lecție, nu ai cum să lași calul să meargă liber pe stradă”, a spus Jador.

Pe lângă accidentul în sine, Jador a mai avut parte de o surpriză. Calul pe care l-a lovit era însoțit de un copil, care atunci când a văzut ce s-a întâmplat a fugit și a început să plângă. Ulterior, artistul a vorbit cu cel mic, care i-a spus că familia lui nu are bani pentru a plăti despăgubirile.

Artistul s-a arătat înțelegător, l-a liniștit pe copil și i-a spus că nu o să le ceară bani pentru pagubele create. Acesta a luat totul ca pe o lecție și le-a spus tuturor să nu mai lase animalele libere, pentru că o adevărată tragedie s-ar putea întâmpla.

„Asta este morala zilei! Probabil Dumnezeu ne mai trimite un semn uneori, să vadă cum ne comportăm. Poate și eu am făcut ceva rău cuiva, iar acum este karma. Trebuie să învățăm să fim mai buni, iar oamenii să își țină animalele la locul lor. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine!”, a mai spus Jador.

