Jador ”lovește din nou”! Incredibil cum a ales să-și cheltuie ultimii bani din buzunar

Nu este prima dată când Jador dovedește că are un suflet mare. În plină stradă, cântărețul a rămas impresionat de drama unui om al străzii care se ruga în genunchi. Gestul uluitor pe care l -a făcut manelistul nu a rămas fără ecou.

Câștigă sume de bani fabuloase, a ajuns să fie cel mai cunoscut manelist din România, iar numele lui este pe buzele tuturor. Jador nu a uitat de unde a plecat și ori de câte ori are ocazia nu ezită să ofere ajutor oamenilor cu nevoi speciale. Cântărețul s-a oprit la un bărbat care se ruga pe stradă, l-a luat într-un magazin și i-a făcut toate poftele.

Profund impresionat de gestul bărbatului care se ruga în genunchi, pe stradă, Jador a dat dovadă de omenie și nu a trecut indiferent pe lângă el, ba mai mult, a mers să-i afle povestea și motivul pentru care a ajuns în stradă la mila trecătorilor:

”Am crescut la o organizație. Sunt din Petroșani, din Hunedoara. Am plecat de mic de acasă. Am cinci frați. Am doi copii, iar nevastă-mea e cu alt bărbat”, a dezvăluit bărbatul

”Te-ai pus în genunchi? De ce te-ai pus la oameni?”, a întrebat Jador.

”Mă pun ca să mă rog, dar nu mă bagă nimeni în seamă”, i-a răspuns bărbatul.

Jador, gest emoționant pentru un om al străzii

Suflet mare și ”mănă largă”, Jador nu a stat prea mult pe gânduri și l-a dus pe bărbat într-un supermarket acolo unde i-a făcut toate poftele și l-a lăsat să-și cumpere tot ce avea nevoie. Jador a cheltuit toti banii pe care îi avea și a chemat ”întăriri” pentr a completa suma de bani:

”Morala e că trebuie să ne uităm în jurul nostru, că nu toată lumea are ce mânca. Opriți-vă la toată lumea. Suntem cu toții oameni, frați și surori. Aveți grijă unul de celălalt”, le-a transmis Jador fanilor săi, în ultimul său clip postat pe Youtube.

”Îți dă și cămașa de pe el!”. După ce a terminat de cumpărat cele necesare, manelistul i-a oferit bărbatului și geaca pe care o avea pe el.

