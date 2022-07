Jador, primele declarații despre noua iubită! Cine este și cum arată tânăra care l-a cucerit

Jador (27 de ani) s-a îndrăgostit și a dat-o uitării pe Georgiana Elisei! Cântărețul de manele a dezvăluit care este actuala sa iubită, o celebritate latino cu care își întreține amorul la distanță.

Remus Ionuț Dumitrache, cunoscut de fanii săi ca Jador, și-a găsit o nouă cucerire. După ce a stat ani buni alături de Georgiana Elisei și spunea că nu mai vrea o relație, l-a lovit dragostea când nu se aștepta. Iubita sa este creatoare de conținut pe Tik Tok și stă tocmai în Madrid, Spania.

„Mi-am petrecut vreo săptămână cu ea, mâine cred că vine iar să mă întâlnesc cu ea. Îmi place de o fată, ce să zic. Stau cu ea de vreo două luni”, a spus cântărețul de manele. (CITEȘTE ȘI: Festivalul de manele de la Cluj a fost un eșec? Jador și Nicolae Guță la un pas de a nu urca pe scenă)

Jador, între două femei? „M-am îmbătat într-o seară și voiam să o sun pe fosta”

În urmă cu ceva vreme, Jador a vorbit pentru prima oară despre domnișoara cu care acum are o relație. La acel moment, era gata să o sune pe Georgiana Elisei, dar atracția pentru TikTokerița misterioasă l-a oprit.

”Îmi place de o fată. Una care râde toată ziua, e deșteaptă, e inteligentă, e fericită. Nu e româncă. Nu știu dacă-mi place de ea așa mult, dar n–am întâlnit niciodată o fată ca ea și de asta. Știe română, vorbește ca Bella Santiago.

M-am îmbătat într-o seară și voiam să o sun pe fosta, dar n-am făcut-o, îmi place mai mult de fata asta. Mi-ar plăcea să fiu cu ea, dar nu pot să-mi petrec timpul cu ea, pentru că ea este în altă țară. Îmi place de ea, tipa e super.

Când am văzut-o prima dată ziceai că e o copilă, dar are o feminitatea anume. Și când am început să o cunosc, am înțeles că femeia aia chiar trăiește, e fix cine e, nu încearcă să fie altceva. E super fericită, are un zâmbet drăguț, nu se machiază, e scundă, e o fată normală. Nu m-am îndrăgostit, dar îmi place de ea că îmi dă un vibe bun”, spunea Jador acum aproape trei luni. (CITEȘTE ȘI: Ce studii au Jador, Vali Vijelie și Florin Salam? Nu o să îți vină să crezi câte clase au finalizat vedetele muzicii de petrecere!)