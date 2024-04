Jador a oferit primele detalii despre nunta cu Oana Ciocan! Cine va cânta la marele eveniment și cine sunt nașii

De câteva luni de zile, Jador și Oana Ciocan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au îndrăgostit fulgerător, s-au mutat imediat împreună, iar acum sunt gata de nuntă. Chiar dacă relația celor doi este abia la început, aceștia și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru altul și își doresc să treacă la următorul nivel. Așa că acum se pregătesc de nuntă și deja au stabilit nașii, dar au și ales unul dintre artiștii ce o să anime atmosfera în ziua cea mare. Despre cine este vorba?

În urmă cu puțin timp, atunci când a fost eliminat de la Survivor All Stars, Jador a făcut un mare pas. Înainte să plece din Dominicană, artistul și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie pe Oana Ciocan. Așa cum era de așteptat, tânăra a zis un mare „Da”, iar acum cei doi se pregătesc să își unească destinele și în mod oficial. Deja au început pregătirile pentru nuntă, iar până acum au ales nașii și unul dintre artiștii ce va încinge atmosfera.

Așa cum spuneam, Jador și Oana Ciocan se pregătesc intens de nuntă. Deși cei doi nu au dezvăluit încă data evenimentului, tatăl artistului i-a dat de gol și a mărturisit că ziua cea mare o să aibă loc în vara acestui an. Așadar, cei doi nu mai au mult până când își vor uni destinele și în mod oficial, așa că au început pregătirile pentru nuntă.

Se pare că în ceea ce privește marele eveniment, Jador are câteva dubii. Mai exact, artistul oscilează între a face o nuntă mare, cu numeroși invitați sau a merge pe o varianta mai simplă, în care să aibă alături de el doar familia.

În orice caz, artistul a stabilit clar un lucru și anume unul dintre cântăreții care o să încingă atmosfera la nunta sa. Jador este categoric și spune că unchiului lui, căruia îi datorează cariera, este cel care va anima petrecerea.

De asemenea, Jador a mai mărturisit că a ales și nașii. Se pare că acela care îi va deveni părinte spiritual este chiar unul dinte colegii de la Survivor All Stars. Mai exact, este vorba despre Cătălin Moroșanu. Fostul sportiv și partenera sa o să fie cei care îi vor ghida pe artist și Oana Ciocan pe drumul căsătoriei.

„Survivor All Stars mi-a dat o nevastă, un naș, Cătălin Moroșanu, și un prieten, Cătălin Zmărăndescu. Oana are foarte multe calități. Este foarte frumoasă, în primul rând, este foarte răbdătoare, foarte sufletistă și identifică foarte ușor oamenii care au alte intenții. Eu nu am calitatea asta. Eu nu știu cum e omul, bun sau rău. Oamenii își bat joc de mine în general”, a mai spus Jador.