Jador, probleme grave de sănătate. Ce spun specialiștii despre starea artistului

Parcursul lui Jador în competiția din Republica Dominicană s-a încheiat tragic. Aristul s-a ales cu grave probleme de sănătate, iar acum va trebui să asculte cu sfințenie indicațiile medicilor.

Accidentat și cu dureri groaznice, Jador s-a încăpățânat să intre pe teren și să câștige puncte pentru echipa lui. În ciuda faptului că medicii nu au fost de acord cu decizia luată de artist, acesta nu a ținut cont și a vrut să ajute echipa indiferent de consecințe. Din păcate, cu meniscul rupt în trei locuri, Jador a fost nevoit să părăsească competiția.

„ Mă duc direct la Bacău! Prind Paștele acasă! Nu aș fi vrut să fiu eliminat deloc! Aș fi vrut să fie eu ultimul, să câștig! Dumnezeu decide însă cine câștigă.

Visele în ziua de azi sunt, din păcate, materiale. Sunt oameni care-și doresc să câștige, au nevoie de bani poate mai mult ca mine. Eu am ajuns la ‘Survivor’ din întâmplare.

Dumnezeu a vrut să mă accidentez. La a doua accidentare, mi-am rupt meniscul în trei locuri. Doctorul mi-a zis să fac o lună de zile recuperare, dacă nu merge, bag operație.

Suntem predispuși ca oameni la greșeli, în viața normală nu ai timp să te gândești la greșeli. Am greșit foarte mult la viața mea! Pe mine mă iubește lumea tare, dar nu înțeleg de ce. Mă bucur că am ajuns unde mi-am dorit. Am ce să bag acum la ghiozdan!”, a declarat Jador, la Teo Show, relatează Click.ro.

Pe parcursul competiției artistul și-a dat seama că indiferent de situația financiară pe care o va avea o singură femeie va sta alături de el. Așadar, Jador a părăsit competiția cu intenția de a-i recuceri inima Georgianei.

„O iubesc foarte tare pe Neagra, să vedem ce va fi! O să încerc s-o caut, îi duc și flori! O să-i spun tot ce simt pentru ea. E femeia cu care am mâncat un pateu, a venit momentul să mâncăm și prăjitura”, a mai fostul concurent Survivor România.

Tot la Survivor România, Jador și-a găsit și nașul. Cătălin Moroșanu este cel care vrea să-l conducă în fața altarului.

„E greu să fii cunoscut, fetele te consideră urât și brunețel până să fii Jador, apoi când ești Jador, ești frumos, ai toate calitățile.

Mie îmi plac foarte mult fetele, nu știam dacă să mai rămân cu fata pe care o iubesc pentru că eu consideram că ea greșește. Moroșanu fost acolo și i-am cerut sfatul și îl iubesc pentru sfatul ăsta. A promit că o să fie nasul meu”, a mărturisit Jador

