Dezamăgire mare pentru Jador! Georgiana Elisei a clarificat totul „Nu fac prea curând copii”

Georgiana Elisei a rupt gura târgului cu o veste dezamăgitoare pentru Jador: tânăra a mărturisit că nu va deveni mamă prea curând. Asta, în ciuda faptului că celebrul artist a declarat de nenumărate ori că și-ar dori un copil cu ea cât de curând.

Georgiana Elisei a spus că încă nu este pregătită pentru un copil. „Și o să tot rămân că nu am de gând să fac prea curând copii”, este răspunsul pe care fosta parteneră de viață a lui Jador, Georgiana Elisei, i l-a oferit unei fane care i-a scris că nu va mai avea abdomen plat când va fi mamă.

Jador încă are sentimente pentru Georgiana

Jador și Georgiana Elisei s-au despărțit în anul 2016, apoi manelistul a participat în emisiunea matrimonială „Puterea Dragostei” de la Kanal D. Dincolo de asta, artistul a purtat-o în suflet pe șatenă și a sperat că ea se va întoarce la el și îi va ierta escapadele cu alte femei.

„Toată muzica mea e pentru ea și lumea credea că e pentru alte femei. Tot ce am eu e pentru ea. Îmi doresc ca ea să fie mama copiilor mei, am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit cum am iubit-o din tot sufletul.

O iubesc din tot sufletul și îmi doresc să mă căsătoresc cu ea, dacă mă așteaptă. Ceea ce cu siguranță se va întâmpla. Georgiana este iubirea vieții mele. O s-o respect și o s-o iubesc toată viața mea.

Și dacă mă va ierta vreodată, sper eu, o s-o primesc oricând în viața mea. Am făcut o melodie pentru ea. Ea mă cunoaște de șase ani de zile.

Un an de zile am stat cu ea și în 2016 ne-am despărțit. Ea niciodată nu a avut alt iubit, deși eu mai aveam, ne despărțeam, apoi mă întorceam la ea”, declara Jador în urmă cu ceva timp despre fosta iubită, scrie viva.ro.

VEZI ȘI: Jador părăsește competiția Survivor România? Faimosul a fost propus spre eliminare. „Le merit, pentru că am pierdut patru puncte”