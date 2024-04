Jador și Oana Ciocan, probleme în paradis?! ”Nu mai merge, nu mai am viață”

De-a lungul timpului, Jador a avut o viață amoroasă controversată. Ultima relație i-a adus multă suferință, însă nu pentru mult timp. După despărțirea de Alexandra Dobia, cântărețul și-a găsit fericirea alături de Oana Ciocan. Totuși, fostul concurent de la Survivor România a povestit că au început să apară primele probleme și cuplu.

După mai multe relații eșuate, Jador a găsit-o pe Oana Ciocan, alături de care se vede până la adânci bătrâneți. Mai mult decât atât, pentru a arăta că are gânduri serioase, artistul a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, chiar înainte de a părăsit competiția Survivor România. Ei bine, se pare nu este totul chiar roz în cuplul lor.

Jador a renunțat la viața de burlac și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de viitoarea lui soție, Oana Ciocan. În urmă cu doar câteva săptămâni, cei doi s-au mutat și împreună. Astfel că petrec foarte mult timp unul cu celălalt, aspect care nu îl încântă prea mult pe artist.

Recent, fostul concurent de la Survivor a realizat un filmuleț în care o însoțea pe iubita lui. În cadrul videoclipului, cântărețul a precizat că nu mai are viață personală. De asemenea, el a dezvăluit și alte probleme care au apărut în cuplu.

În ciuda discuțiilor dintre ei, relația merge într-o direcție bună. În plus, Jador a avut foarte mare grijă atunci când și-a ales noua iubită. Artistul a dezvăluit că a pus-o la încercare pe Oana Ciocan, înainte de a-și face planuri serioase cu ea.

„Am testat-o pe Oana. Ne-am cunoscut și i-am zis că am casa cu chirie, studioul cu chirie, mașina în rate, că tot ce am eu nu e al meu și că am nevoie de bani. Toți din jurul meu ziceau asta. Vreo lună am făcut asta, până când m-am îmbătat și i-am zis că totul este al meu. Asta când am început să simt eu că am încredere în ea și că s-ar bucura pentru mine.”, a spus Jador în podcastul moderat de Jorge.