Jador va deveni tătic! Oana Ciocan este însărcinată: „Abia aștept să fim 3!”

Jador este în culmea fericirii! Artistul va deveni tată în curând. Acesta a dezvăluit că iubita sa, Oana Ciocan, este însărcinată. Cântărețul a precizat că nu regretă nicio secundă decizia de a părăsi show-ul Survivor All Stars pentru că acum are tot ce și-a dorit. În sfârșit, se simte împlinit și va avea familia la care a visat mereu.

De când a cerut-o în căsătorie pe Oana Ciocan, Jador a spus de nenumărate ori că și-a găsit liniștea alături de ea. Mai mult decât atât, artistul a dezvăluit că fosta concurentă de la Survivor este femeia alături de care vrea să își întemeieze o familie și iată că visul i s-a împlinit.

În urmă cu puțin timp, Jador a împărtășit în mediul online câteva imagini cu Oana Ciocan realizate în Punta Cana. În dreptul fotografiilor, artistul a scris și un mesaj emoționant în care îi declară dragostea iubitei sale. La final, cântărețul a dat și vestea cea mare. El a anunțat că în curând vor fi trei.

„«De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi un singur trup.»(Geneza 2:24) Eu chiar am câștigat Survivor! Am câștigat fericirea. Te iubesc cel mai mult din lumea asta! Nu îmi pare rău că am plecat și am renunțat la șansa aceea de a câștiga bani când ei nu mi au adus împlinire niciodată! În schimb tu mi-ai umplut inima de dragoste și izvorăște în mine fericirea! Soția mea superbă, abia aștept să fim 3!”, a scris Jador în mediul online.