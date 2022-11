Jaf ca-n filme! Nicola Julia, tânără virală pe Tik Tok, a fost prăduită chiar de ziua de naștere: „Au intrat direct cu cheia”

Nicola Julia,tânără virală pe platforma Tik Tok, a fost prăduită de hoți chiar în ziua în care a împlinit vârsta de 26 de ani. În cadrul unei emisiuni de televiziune, bruneta a făcut o serie de declarații despre ziua în care i-au dispărut mai multe bunuri din locuință. Iată detaliile mai jos, în articol.

Nicola Julia este foarte populară pe platforma Tik Tok, având peste 158.000 de urmăritori și peste 1.7 milioane de aprecieri la videoclipurile pe care le postează. În urmă cu câteva zile, Nicola a împlinit frumoasa vârstă de 26 de ani, însă, pentru o clipă, ziua i-a fost umbrită de un anunț la care nu se aștepta sub nicio formă: locuința i-a fost prăduită de hoți.

Vezi și O TIK TOKERIȚĂ A STÂRNIT UN VAL DE REACȚII, DUPĂ CE A ZIS CĂ MUNCA NU E PENTRU EA: „NU VREAU SĂ LUCREZ TOT RESTUL VIEȚII”

A aflat că este ținta unui jaf chiar în ziua aniversării

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Nicola Julia a explicat cum a aflat că locuința sa a fost ținta unui jaf. Una dintre vecinele sale a apelat și a anunțat faptul că a sesizat prezența unor persoane străine în locuință. Potrivit declarațiilor sale, Nicola Julia susține că există o probabilitate ca hoții să fie chiar persoane pe care le cunoaște.

”Pe data de 8 noiembrie mi-am organizat aniversarea cu lăutari, am făcut ceva frumos. Pe la ora 19:00, am primit un apel telefonic în care mi s-a spus că erau doi puști în fața blocului care așteptatu jos, stăteau la pândă, ceea ce eu nu am crezut, nu mă așteptam să mi se întâmple așa ceva chiar de ziua mea. Erau doi copii, au avut cheie. Au intrat direct cu cheia, nu pot să bănui pe nimeni. Am un suflet foarte mare și am ajutat cu orice, pe prietene și în relațiile anterioare pe care le-am avut, că am avut vreo trei relații, care au avut cheia personală. Pot să bănui că ar fi fost pus de către cineva”, a mărturisit Julia în cadrul emisiunii „Acces Direct”.

Citește și BELLA POARCH ȘI PARTENERUL EI DIVORȚEAZĂ, DUPĂ 4 ANI DE MARIAJ. STARUL TIK TOK A ȚINUT RELAȚIA SECRETĂ

În continuare, Julia a mărturisit că hoții au ieșit din locuință cu două sacoșe: ”Au ieșit cu două sacoșe. În acelea era, cu siguranță, seiful, geluri de duș, niște parfumuri. Nu-mi trece prin minte cine ar putea să facă așa ceva. Majoritatea anturajului meu știe că eu am bani”.

Sursă foto: Capturi video Tik Tok