Jaf cu fonduri europene în șatra de la Strehaia! Olga și-a renovat palatul: „Mi-am dorit o scară să cobor pe ea ca Andreea Marin”

In timp ce pesta porcina face ravagii prin gospodariile romanilor, sora lui Leo de la Strehaia, Olga, a facut ravagii prin fondurile europene. Aceasta a primit bani de la uniunea europeana ca sa-si faca o ferma de porci. Vazuta cu banii in buzunar, Olga a uitat de afacere si si-a renovat palataul in care se crede ca Andreea Marin. Anul trecut, a primit si o condamnare pentru infractiuni economice.

“Cand am facut casa mi-am dorit sa fac o scara sa cobor pe ea ca Andreea Marin”, ne-a mărturisit Olga.

Se lauda ca a pus Strehaia pe harta Romaniei si ca si-a lasat adanc amprenta in design-ul palatelor tiganesti, ticsite cu bunuri aduse numai la comanda din strainatate. Ion Stelica Mihai, sau generosul Leo de la Strehaia, asa cum e cunoscut in randul asistentelor tv, a fost obisnuit inca de mic cu luxul si opulenta. Printul tiganilor se odihneste intr-un pat de aproape 3 metri, facut pe comanda, al carui pret atinge valoarea unui autoturism de rand.

Si sora lui, Olga, a prins gustul banilor nemunciti, dobanditi prin te miri ce metode, chiar de la Uniunea Europeana.

Anul trecut, si guvernul acorda 10 mii euro crescatorilor de porci. Olga Mihai nu a vrut sa toace banii pe porcarii si s-a gandit la o masina si renovarea palatului cu turnulete ar fi o investitie mult mai buna. De altfel, anul trecut, sora lui Leo, alaturi de alte 30 de persoane, si-au primit condamnarile intr-un dosar de evaziune fiscală, fals, uz de fals, spălare de bani şi grup infracţional organizat. Printre ei, si matusa Olgai si al lui Leo.

Stela, locul 8 în topul ce mai bogați țigani

Stela, matusa lui Leo de la Strehaia, un fel de matusa Tamara, dar mult mai bogata, ocupa locul 8 in topul celor mai bogati tigani si, conform vertical news, Stela are o avere de 4 milioane de euro. Steluta norocoasa detine mai multe case, terenuri, masini si 12 mii de galbeni dar si titulatura de sefa Partidei Romilor din Strehaia.

Printre calitatile sale de femeie de afaceri, Stela se pricepe sa spele banii chiar mai bine decat masina de spalat cu al 6-lea simt. A incheiat contracte banoase cu combinatul din Drobeta Turnu Severin caruia trebuia sa-i vanda carbuni. Pe langa materia prima Stela oferea, drept bonus, gunoaie.

Prejudiciul de peste 3 milioane de euro a facut-o celebra pe matusa instarita a lui Leo care nu era straina de termeni precum „evaziune fiscala”. Si n-ar fi fost pentru prima oara cand facea tranzactii economice ilegale.

Strehaia s-a transformat de ani buni in paradisul fiscal al tiganilor. Conform statisticilor, multimilionarii de la Strehaia nu si-au platit impozitele pe palatele cu turnulete si masinile luxoase aproape niciodata. Datoriile acumulate de acestia ajungeau, anii trecuti la 30 miliarde de lei vechi. Dintre cele 130 de vile, doar 30 aveau datoriile achitate catre stat. Altfel, la jupuit visteria statului sunt experti. Cat despre munca cinstita, stim bine, frezoanele si ajutoarele sociale sunt vinovate.