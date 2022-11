James Winburn a murit. Celebrul actor avea 85 de ani

Starul de la Hollywood, James Winburn, cunoscut pentru rolul său emblematic din filmul original „Halloween” a decedat în weekend. Potrivit informațiilor apărute în presa străină, celebrul cascador suferea de o boală care în cele din urmă i-a adus sfârșitul.

James Winburn a făcut cascadorii pentru peste 70 de filme de-a lungul carierei sale, inclusiv Escape From New York, TRON, The Night Stalker, Glory, Crossing the Line și The Waterfront. De asemenea, a jucat într-o serie de spectacole și filme, inclusiv Charlie Chan și blestemul reginei dragonului, Cagney & Lacey, Hunter și Island of Witches.

James Winburn a murit la vârsta de 85 de ani

Actorul și cascadorul de Halloween, James Winburn, a murit la vârsta de 85 de ani. Starul, cunoscut pentru interpretarea rolului Michael Myers în filmul original din 1978 s-a stins din viață sâmbătă într-un spital din Los Angeles, din cauza unei boli de care suferea, după cum a declarat chiar managerul său.

James a fost prezentat la evenimentul For the Love of Horror de la Monopoly Events chiar luna trecută. Compania a transmis în mediul onlin eu mesaj trist în legătură cu decesul lui: „Suntem extrem de triști să aflăm despre dispariția lui James Winburn, care ni s-a alăturat pentru @ftlohorror luna trecută”. Sincere condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor lui. #RIP.”

În spatele camerei, Winburn a regizat trei filme: Evil Altar din 1988, The Death Merchant din 1991 și Miami Beach Cops din 1993 .

El urma să participe și la convenția Monster-Mania din Pennsylvania în această lună.

Organizatorul evenimentului a declarat pe Facebook: „James a fost întotdeauna recunoscător față de fanii de Halloween și i-a plăcut cu adevărat să-i cunoască pe toți. Sincerele noastre condoleanțe sunt familiei, prietenilor și fanilor lui.”