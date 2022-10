Jamila, celebrul vlogger culinar, tună și fulgeră, după ce a fost acuzată de furt! Pe rețelele de socializare, Jamila a explicat ce mesaj a primit din partea unei femei și de la ce a pornit, de fapt, întreaga acuzație.

Seara trecută, Jamila a postat pe rețelele de socializare un mesaj, pe pagina oficială a ei, prin care le explică prietenilor virtuali ce situație întâmpină. Celebrul vlogger culinar a povestit faptul că o femeie o acuză de furt.

„Din categoria: Credeam că am trăit să le văd pe toate!

O doamnă mi-a scris pe mail ca să mă acuze că i-am furat mamei ei bani de pe abonamentul telefonului prin abonare la JamilaCuisine. Am încercat să-i explic doamnei că eu nu am un sistem de abonare contra cost și că nici n-am avut vreodată. Practic eu nu am acces la abonamentele telefonice și nu pot face tranzacții prin care să iau sume de bani. Nu am cum să fac asta! Doamna nu a venit cu nicio dovadă, nici nu avea cum, însa a continuat cu acuzele. Schimbul de replici mi-a dat de gandit și vi-l las și voua mai jos. Am eliminat nume și date personale pentru a proteja identitatea persoanelor în cauză.

Cu aceasta ocazie țin să menționez încă o dată că JamilaCuisine nu solicitită niciun fel de plată de la abonați. Abonarea pe Facebook, Youtube, Instagram și Tiktok este 100% gratuită, așa a fost mereu și așa va rămâne. Nu solicităm vreo taxă de abonare, nici nu am solicitat vreodată, conținutul pe care îl producem fiind 100% gratuit pentru oricine. Nu cerem acces la abonamentele de telefonie, nici la carduri, conturi bancare sau la orice altă metodă de plată”, a scris Jamila pe Facebook.

Jamila: „Mi se pare halucinant să faci asemenea afirmații”

De asemenea, Jamila a continuat seria mărturisirilor pe rețelele de socializare. Aceasta trage un semnal de alarmă și le recomandă prietenilor virtuali să aibă o atenție sporită, mai ales că există escroci care vor să se îmbogățească rapid, înșelând alte persoane.

„Aveți mare grijă la escroci și nu apăsați pe linkuri dubioase, indiferent dacă vă promit câștiguri în bani sau bunuri! Dacă vedeți orice tentativă de escrocherie care folosește numele JamilaCuisine, vă rog mult să-mi atrageți atenția pentru a putea contacta organele de cercetare penală pentru că aceasta este o infracțiune care se pedepsește.

I-am contact și pe cei de la compania de telefonie mobilă, le-am trimis această conversație și le-am cerut un punct de vedere! Mi se pare halucinant să faci asemenea afirmații, mai ales că nu au niciun fundament, iar voi, cei care mă urmariți de ani și ani de zile, știți că eu nu am cerut și nu cer nici măcar 1 leu pentru conținutul pe care vi-l ofer. Voi vorbi și cu avocatul meu pentru a vedea ce se mai poate face în această situație. Vă țin la curent!”, a mai scris Jamila.

În galeria foto a articolului pot fi văzute conversațiile pe care Jamila și femeia respectivă le-au avut pe e-mail.

Sursă foto: Facebook Jamila, capturi video Youtube