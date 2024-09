Jannik Sinner, umilit la US Open. În ce condiții a jucat tenismenul după scandalul dopajului

Jannik Sinner a triumfat în ultimul turneu de Mare Șlem din 2024, US Open, după ce l-a învins pe favoritul local, americanul Taylor Fritz, în finala de duminică seara. Italianul a controlat categoric meciul, cu excepția unui set trei extrem de echilibrat, reușind să câștige după 2 ore și 17 minute, cu scorul de 6-3, 6-4, 7-5. Acesta este al doilea titlu de Mare Șlem pentru liderul mondial, după ce a câștigat Australian Open la începutul anului.

Acuzațiile de dopaj l-au urmărit pe Jannik Sinner de la începutul până la sfârșitul turneului. Însă, în ciuda huiduielilor venite din partea publicului încă de la primele meciuri, Sinner a reușit să încheie competiția cu lacrimi de bucurie, sărutând trofeul. Deși iertat de Agenția de Integritate în Tenis după ce a fost testat pozitiv la două controale antidoping – un caz controversat, mai ales în raport cu sancțiunile aplicate altor jucători aflați în situații similare –, liderul ATP a fost aspru criticat de un fost număr 1 mondial.

Ce i s-a întâmplat lui Jannik Sinner în finala US Open

În timp ce unii susțin nevinovăția liderului mondial și solicită să nu se mai pună presiune asupra lui Sinner, alții sunt foarte critici, considerând că italianul a beneficiat de un tratament preferențial și că nu ar fi trebuit să joace după ce a fost depistat pozitiv. Printre vocile critice se numără și fostul lider mondial Lindsay Davenport, care a afirmat că Sinner nu ar fi trebuit să participe în competiție, având în vedere că a picat cele două teste antidoping din martie.

„Sunt sincer șocată. Majoritatea oamenilor sunt. Se pare că abia acum începem să aflăm ce se întâmplă «în spatele scenei». Nu știu cum i s-a permis să joace tot anul. Nu este corect față de ceilalți jucători și, evident, nu toată lumea este tratată la fel. Mai ales când vine vorba de jucătorii mai slab cotați. Banii par să fie cruciali în această poveste, deoarece există oportunități mai mari de a plăti avocați și orice altceva este necesar”, a declarat Davenport, potrivit Sportklub.

Pe de altă parte, echipa lui Jannik Sinner îl apără ferm, susținând că incidentul este de domeniul trecutului și că jucătorul dorește să lase în urmă cât mai repede cele întâmplate. Simone Vagnozzi, unul dintre antrenorii săi, a discutat despre acest caz de dopaj într-un interviu pentru Ubitennis:

„Există întotdeauna dificultăți în cadrul unei echipe. În momentele dificile, trebuie să încerci să rămâi cât mai unit, și asta am încercat să facem, am încercat să ne menținem pe drumul cel bun zi de zi, sunt multe lucruri pe care nu le poți controla, dar a trebuit să rămânem pe drumul cel bun. Jannik a lucrat bine, pentru că el este cel care intră pe teren. Așa cum am spus, avem conștiința curată, de acum înainte, acesta este un capitol închis”, a precizat Vagnozzi.

Citește și: Ianis Hagi și-a decis viitorul, după reușita la naționala României. Pleacă sau nu de la Rangers?

Câte puncte are Jannik Sinne în clasamentul ATP

Italianul își continuă parcursul și dovedește că este cel mai bun jucător din lume la momentul actual. Jannik Sinner are un avans de peste 4.000 de puncte față de următorul clasat, germanul Alexander Zverev, care a urcat două poziții față de clasamentul de acum două săptămâni. Pe locul trei se află în continuare spaniolul Carlos Alcaraz, la doar 85 de puncte în spatele lui Zverev. Sârbul Novak Djokovici, care nu a câștigat niciun turneu în acest an, dar a obținut titlul olimpic, a coborât pe locul patru, fiind la 1.130 de puncte în urma lui Alcaraz. Americanul Taylor Fritz, finalist la Flushing Meadows, a urcat cinci locuri și a ajuns pe poziția a șaptea în clasamentul mondial.

Sinner a făcut o alegere inspirată când l-a adus în echipa sa pe Darren Cahill. Antrenorul australian, cunoscut pentru colaborarea cu Simona Halep, adaugă încă o reușită importantă în cariera sa, după ce i-a ajutat pe Lleyton Hewitt (numărul 1 mondial în 2001, la 20 de ani), Andre Agassi (numărul 1 mondial în 2003, la 33 de ani) și Simona Halep (numărul 1 mondial în 2017, la 25 de ani) să ajungă pe primul loc în lume. Acum, Cahill se bucură de succesul lui Jannik Sinner, care domină clasamentul ATP la doar 23 de ani.

După victoria sa la US Open, Jannik Sinner a câștigat 3,6 milioane de dolari, în timp ce finalista Taylor Fritz va primi 1,8 milioane de dolari.

Clasamentul ATP la simplu

(1). Jannik Sinner (Italia) 11.180 puncte (4). Alexander Zverev (Germania) 7.075 (3). Carlos Alcaraz (Spania) 6.690 (2). Novak Djokovic (Serbia) 5.560 (5). Daniil Medvedev (Rusia) 5.475 (6). Andrei Rublev (Rusia) 4.645 (12). Taylor Fritz (SUA) 4.060 (7). Hubert Hurkacz (Polonia) 4.060 (8). Casper Ruud (Norvegia) 4.010 (9). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.965

Citește și: Cum arată fiica lui Helmut Duckadam. Julianne s-a transformat într-o adevărată domnișoară!