Japoneza Osaka, ultimul hop pentru Halep înaintea finalei de la Indian Wells!

Simona Halep, liderul mondial WTA va lupta în această seară pentru calificarea în finala turneului de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, cuu japoneza Naomi Osaka.

Japoneza a produs surpriza sferturilor de finală, reuşind să o elimine pe Karolina Pliskova, favorita cinci, în faţa căreia s-a impus în două seturi, 6-2, 6-3

Halep şi Osaka s-au întâlnit până acum de trei ori, reprezentanta ţării noastre reuşind să se impună de fiecare dată. Primul lor duel a avut loc în 2016, în turul al treilea de la Roland Garros, unde românca s-a impus cu 4-6, 6-2, 6-3. Un an mai târziu, la turneul de la Miami, Halep a învins-o pe niponă tot în trei seturi, 6-4, 2-6, 6-3, ultima confruntare lor având loc anul acesta, în luna ianuarie, în optimile de finală ale Openului Australiei, unde Simona a obţinut victoria în două seturi, 6-3, 6-2.

Halep și-a asigurat prezența în semifinale după ce a trecut de croata Petra Martić, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3.

„A fost foarte dificil de jucat din cauza vântului. Ea are un joc greu, pentru că mixează «slice-ul», «top-spin-ul», mingea sare mult din serviciul ei şi este dificil să returnezi. Dar am luptat până la final şi probabil că de aceea am câştigat. De fapt, nu ştiu cum am câştigat, dar am câştigat. Am fost puţin frustrată, pentru că vântul nu ne-a dat ritm şi a fost greu să stai concentrat la fiecare minge, mingea se mişca… Dar am luptat şi de aceea am câştigat şi sunt aici pentru că am refuzat să pierd”, a declarat Halep, la interviul de pe teren.

Prin accederea în ssemifinale, Simona Halep şi-a asigurat un cec de 327.965 dolari şi 390 de puncte WTA.