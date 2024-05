Jennifer Lopez și Ben Affleck au fost surprinși împreună, în ciuda zvonurilor că divorțează. Cum au apărut cei doi

Jennifer Lopez și Ben Affleck au fost văzuți împreună în Los Angeles, în ciuda zvonurilor conform cărora cuplul se îndreaptă spre despărțire.

Duminică (19 mai), cuplul a fost văzut în Santa Monica, participând la un eveniment școlar a lui Emme, fiica lui Jennifer Lopez. Jennifer Garner, fosta soție a lui Affleck, a venit însoțită de fiul cuplului, Fin, care este apropiat de Emme. În timp ce plecau, Ben și Jennifer au arătat zâmbete largi în fața fotografilor, conform TMZ.

Jennifer Lopez și Ben Affleck, surprinși împreună

În ciuda speculațiilor privind o posibilă despărțire, inclusiv că ar locui separat în prezent, cei doi au fost recent surprinși împreună în oraș.

Jennifer și Ben au zâmbit larg când au fost fotografiați în mașina câștigătorului unui premiu Oscar, participând la un eveniment de familie pe 19 mai. Apoi, cuplul a fost văzut intrând și ieșind din restaurantul BOA Steakhouse din West Hollywood, Los Angeles, conform TMZ, în aceeași zi.

Pentru această ocazie, Jennifer Lopez, cunoscută și ca „Let’s Get Loud”, a ales un trench verde elegant, asortat cu pantaloni, completându-și ținuta cu un pulover de culoare crem. În schimb, Ben a optat pentru o ținută relaxată, purtând blugi și un tricou gri cu inscripția „Full Throttle, Believe in Boston”.

Doar două zile mai târziu după ce mai multe surse au raportat că Jennifer, în vârstă de 54 de ani, și Ben, de 51 de ani, ar locui separat, cei doi au făcut o apariție publică. Cu toate zvonurile, pe 16 mai, amândoi au fost surprinși purtând inelele lor de căsătorie.

Jennifer și Ben, cunoscuți sub numele de „Bennifer”, și-au reînviat povestea de dragoste în 2021, după ce și-au anulat logodna cu aproape două decenii în urmă. Apoi, s-au căsătorit într-o ceremonie la Las Vegas în iulie 2022, urmată de o a doua ceremonie în Georgia, o lună mai târziu.

Conform informațiilor de la TMZ, Ben locuiește într-o casă închiriată în Brentwood, în timp ce Jennifer rămâne în vila lor din Beverly Hills, evaluată la 60 de milioane de dolari, pe care au achiziționat-o împreună.

