Jigniri grosolane după eliminarea lui Alin Chirilă de la Survivor România: „Un caracter jalnic, egocentric”

După 3 luni pe care le-a petrecut în Republica Dominicană, Alin Chirilă a fost eliminat de la Survivor România 2023. Chiar înainte să părăsească competiția, Războinicul a fost protagonistul unui scandal de zile mari. Din cauza comportamentului impulsiv față de un alt coleg, fostul concurent a fost taxat aspru, iar în cele din urmă a ajuns să fie eliminat.

După ce a părăsit competiția, Alin Chirilă a fost aspru judecat de către cei de acasă. Mesajele care circulă în mediul online la adresa concurentului cu banderolă albastră sunt extrem de dure. Luptătorul MMA a fost acuzat chiar și de faptul că ar fi mincinos.

Alin Chirilă, jignit și pedepsit înainte de eliminare

Alin Chirilă s-a dovedit a fi unul dintre cei mai controversați concurenți de la Survivor România 2023. Pe data de 19 aprilie, luptătorul MMA a fost eliminat din competiție. El a intrat în cursa de eliminare alături de Carmen Grebenișan, iar în urma votului celor de acasă a ajuns să fie eliminat. Însă, nu a părăsit competiția oricum, ci într-o tensiune de nedescris, fiind protagonistul unui conflict de proporții.

Totul a început de la Robert Moscalu, care și-a pierdut bandana. Acesta a fost sfătuit să ia alta de la Alin Chirilă sau Andrei Krișan, moment în care Robert și-a jignit colegii, făcându-i orfani. Alin Chirilă nu a tăcut prea mult, iar în cele din urmă a explodat.

„Cum te-ai gândit tu să ne faci pe mine și pe Krișan orfani? Cum p**a mea să zici tu despre noi așa ceva, în condițiile în care ambii noștri părinți trăiesc? Cum să-ți permiți tu așa ceva?”, a spus Alin Chirilă la Pro TV.

(CITEȘTE ȘI: ALIN CHIRILĂ A SPUS ADEVĂRUL! CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎNTRE EL ȘI ANDREEA MOROMETE, LA SURVIVOR ROMÂNIA: „A ÎNCEPUT SĂ DEVINĂ GELOASĂ, MI-A SPUS CĂ MĂ IUBEȘTE”)

Alin Chirilă, jignit și criticat de internauți, în mediul online

Nu era suficient faptul că a fost jignit în emisiune și pedepsit pentru că a reacționat dur la adresa colegului său, însă, acum, Alin Chirilă este nevoit să suporte și criticile venite din partea fanilor. Internauții au dat starul unui val de reacții răutăcioase la adresa fostului „supraviețuitor” de la Pro TV.

„Un mitoman, agresiv acest Alin Chirilă!”/ „Un sportiv în stare să încerce să își elimine adversarii prin orice mijloace nesportive. ”/„Străin spiritului de sportiv, de luptător!” / „Un caracter jalnic, egocentric, gata să calce pe cadavre pentru a-și atinge scopul personal.”/ „Un narcisist ce are senzația că Soarele răsare când iese el gol să facă baie în ocean.”/ „Mare dramă ca a fost eliminat de public din concurs!”/

„Nu își poate înghiți înfrângerea. Dar mai ales, nu poate înghiți faptul că a fost învins pe trasee, aproape de fiecare dată, de către cel mai bun concurent din aceasta ediție Darius Dan Ursa!”/ „Câțiva susținători îi recomandă să încerce și la o emisiune culinară. Eu, una, nu i-aș da cuțit pe mână. I-a ajuns maceta. Deci, și de-acolo pică”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților din mediul online, la adresa lui Alin Chirilă.

(VEZI ȘI: DE ASTA A FOST DAT AFARĂ DE LA SURVIVOR ROMÂNIA? ALIN CHIRILĂ, COMPORTAMENT ORIBIL LA PRO TV)

Alin Chirilă: „Am suferit”

Revenind la eliminarea sa, Alin Chirilă și-a asumat pedeapsa pe care a primit-o în urma reacției vulgare pe care a avut-o la adresa colegului său, Robert Moscalu. Însă, acesta a ținut să sublinieze că, de fapt, Robert este cel care dă startul conflictelor și folosește cuvinte grele în majoritatea certurilor. Totuși, Războinicul nu a mai apucat să își ispășească pedeapsa, deoarece a fost eliminat.

„Mi s-au adunat mai multe cuvinte, vorbe grele spuse de Robert în această competiție. Încă de la început mi-a adus niște injurii. Și-a dat seama că a greșit și și-a cerut scuze. De multe ori, vorbește gura fără el, scoate cuvinte pe gură pe care nu și le asumă. Îmi asum pedeapsa, însă nu voi permite nimănui să spună ce a spus el. El nu știe rostul cuvintelor și le spune doar așa, că le spune.

Pentru el, poate e o glumă sau poate așa e stilul lui să vorbească, mai vulgar. Eu am suferit și nu permit nimănui să vorbească așa cu mine. Am acționat violent doar verbal, nu am acționat fizic. Fizic nu voi acționa niciodată pentru că îmi știu limitele. M-am oprit acolo”, a mai spus Alin Chirilă.