De asta a fost dat afară de la Survivor România? Alin Chirilă, comportament oribil la Pro TV

După trei luni de stat în Dominicană, Alin Chirilă a fost eliminat de la Survivor România. Chiar înainte să părăsească show-ul, luptătorul MMA a fost protagonistul unui scandal de proporții. Concurentul și-a ieșit din fire și a adus cuvinte și jigniri grele la adresa unui alt coleg. Comportamentul acestuia a fost taxat aspru și în cele din urmă i-a adus eliminarea.

În data de 19 aprilie, competiția Survivor România a ajuns la final pentru Alin Chirilă. Acesta a intrat în cursa de eliminare alături de Carmen Grebenișan, iar în urma votului publicului a fost eliminat. Chiar înainte de a afla rezultatul final, Alin Chirilă a fost protagonistul unui conflict de proporții.

Totul a început de la Robert Moscalu, care și-a pierdut bandana. Acestuia i s-a sugerat să ia alta de la Alin Chirilă sau Andrei Krișan, însă atunci, bărbatul i-a numit pe cei doi orfani. Când a auzit cuvintele colegului său, Alin Chirilă a luat foc și în cele din urmă a explodat.

„Cum te-ai gândit tu să ne faci pe mine și pe Krișan orfani? Cum p**a mea să zici tu despre noi așa ceva, în condițiile în care ambii noștri părinți trăiesc? Cum să-ți permiți tu așa ceva?”, a țipat luptătorul.

„Vei suporta consecințele”

Comportamentul lui Alin Chirilă a fost taxat atât de către Daniel Pavel, cât în cele din urmă și de telespectatori. În cadrul consiliului, prezentatorul emisiunii l-a mustrat pe luptător pentru comportamentul său și l-a anunțat că faptele sale nu o să scape nepedepsite.

„S-au petrecut evenimente care au întrecut orice limită. Ceea ce s-a întâmplat nu face cinste modelului de concurent Survivor. Nu vă face cinste vouă, celor care ați fost implicați, într-un fel sau altul, în această scenă. Ceea ce s-a întâmplat nu este acceptat, nu este susținut, nu este permis la Survivor România. Astfel, Alin, în situația în care publicul a decis să rămâi, vei suporta consecințele faptelor tale.

Modul în care ai reacționat a întrecut limita posibilă acceptată la Survivor. Atunci vei primi o pedeapsă. Și pedeapsa, Alin, este cea mai grea pedeapsă în această etapă a jocului în care ați ajuns. Aș vrea să te întreb, ce te-a făcut să reacționezi așa cum au văzut și telespectatorii noștri, în această situație?”, a spus Daniel Pavel, către Robert Moscalu și Alin Chirilă.

„Am suferit”

După ce a fost mustrat în cadrul consiliului, Alin Chirilă și-a acceptat vina, și-a asumat pedeapsa, însă a subliniat că de multe ori Robert a aruncat cuvinte grele la adresa lui și tot el inițiază majoritatea conflictelor. Însă, Alin Chirilă nu a mai apucat să își ispășească pedeapsa, fiind eliminat.

„Mi s-au adunat mai multe cuvinte, vorbe grele spuse de Robert în această competiție. Încă de la început mi-a adus niște injurii. Și-a dat seama că a greșit și și-a cerut scuze. De multe ori, vorbește gura fără el, scoate cuvinte pe gură pe care nu și le asumă. Îmi asum pedeapsa, însă nu voi permite nimănui să spună ce a spus el. El nu știe rostul cuvintelor și le spune doar așa, că le spune.

Pentru el, poate e o glumă sau poate așa e stilul lui să vorbească, mai vulgar. Eu am suferit și nu permit nimănui să vorbească așa cu mine. Am acționat violent doar verbal, nu am acționat fizic. Fizic nu voi acționa niciodată pentru că îmi știu limitele. M-am oprit acolo”, a spus Alin Chirilă.

