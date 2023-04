Alin Chirilă, decizie importantă după eliminarea de la Survivor România: „Acolo este puterea mea”

După trei luni în care a rezistat în competiția din Dominicană, Alin Chirilă a fost eliminat de la Survivor România. Luptătorul MMA s-a întors acasă și a luat o decizie importantă. Experiență din Dominicană l-a făcut să vadă viața alt fel, iar acum fostul Războinic este gata să facă unele schimbări.

Săptămâna trecută, Alin Chirilă a intrat în cursa de eliminare alături de Carmen Grebenișan. În urma voturilor publicului, luptătorul MMA a fost eliminat din competiție. Acum, Alin Chirilă a ajuns acasă și a avut timp să își pună gândurile în ordine, să analizeze tot ce s-a întâmplat în Dominicană și să tragă concluziile.

Se pare că după experiența de la Survivor România, Alin Chirilă a înțeles care sunt lucrurile cu adevărat importante pentru el, iar pe primul loc se află familia. Așa că acesta a decis să acorde mult mai multă importanță celor dragi și să petreacă mai mult timp alături de ei.

„Viața merge mai departe. Survivor este o etapă. În mod sigur m-a întărit și mi-a oferit niște lecții. Este bine să ai o pauză în care ești tu cu tine. Fără tehnologie, fără rutină. Înveți să prețuiești multe lucruri care erau insesizabile.

Viața, familia, cariera mea au devenit mult mai importante. Dar în alt mod. O să aloc alt timp. Am învățat în Survivor să ard pentru lucrurile cu adevărat importante. Familia! Acolo este puterea mea. Alături de ei o să fiu întotdeauna învingător!”, este mesajul scris de Alin Chirilă de la Survivor România.

Alin Chirilă, eliminat de la Survivor România

În data de 19 aprilie, drumul lui Alin Chirilă la Survivor România s-a încheiat. După ce a aflat deznodământul, luptătorul le-a transmis câteva gânduri colegilor rămași în competiție. Fostul Războinic a spus că a presimțit că acesta o să fie rezultatul și nu s-a înșelat. A plecat cu capul sus, mândru de parcursul lui și le-a spus colegilor să aibă grijă la ce fac și cum se comportă în competiție.

„Să vă spun sincer am simțit-o. Am avut un sentiment care mi-a prezis oarecum acest moment. Exact înainte de jocul de imunitate câștigat de Robert, cu o zi înainte, am visat toată această schemă și așa s-a și întâmplat. Am zis că nu e real, dar exact așa s-a întâmplat.

Sentimentele pe care le-am trăit aici pe parcursul celor trei luni jumătate mi s-au dovedit a fi intense și reale. (…) Sunt împăcat cu gândul, cu toate că aș fi vrut să merg în continuare, dar nu cu orice risc. Vreau să le spun colegilor care au rămas că viața lor continuă și după Survivor și, dacă au fost caractere aici, trebuie să fie și după. Ei să își asume tot ce scot pe gură, orice cuvânt, injurii, cuvinte grele, să le asume”, a spus Alin Chirilă.

