Scandal monstru la Survivor România, după eliminarea lui Alin Chirilă de la Pro TV: „Le pupi în…”

În cadrul ediției Survivor difuzată pe 19 aprilie 2023, Alin Chirilă a plecat din Republica Dominicană, după ce Robert Moscalu, câștigătorul colanului de imunitate, l-a propus pentru eliminare. Chiar înainte de plecarea sa, luptătorul de MMA s-a certat cu Andreea Moromete, de față cu toată lumea. Cei doi concurenți și-au aruncat cuvinte grele.

Alin Chirilă a fost trimis la votul publicului cu Carmen Grebenișan, motiv pentru care a și plecat acasă. Înainte de acest moment, Robert Moscalu l-a ales să fie căpitan pentru a le demonstra tuturor că luptătorul nu știe să joace în echipă. În timpul meciului, le explica și colegilor de la Survivor ce a greșit când a făcut strategiile, dar la scurtă vreme după aceea, a ieșit un scandal monstru!

De ce s-a certat Alin Chirilă cu Andreea Moromete la Survivor. Fanii emisiunii de la PRO TV nu se așteptau la așa moment

La cel mai recent consiliu, războinicul Alin Chirilă a votat și a spus, tare și clar, că n-ar avea de ce să o protejeze pe Andreea Moromete:

„De când am intrat la individuale am evaluat altfel jocul. De asta am și fost votat de foștii Războinici, că am vrut să fac treaba să fie un pic mai intensă, mai diferită. Aseară, la consiliu, când mi-a spus o anumită persoană că am votat-o pe Moromete. De ce nu aș vota-o? Am vreo datorie față de cineva, să nu votez pe cineva?”, a spus luptătorul.

Auzind spusele lui Alin Chirilă, tânăra a intervenit, spunând:

„Problema e de ce ai mințit, că nu te-a întrebat nimeni nimic și ai simțit nevoia să vii să-mi zici că tu votezi Carmen și i-ai zis și ei”.

„Nu mai face fața asta. Că tu știi cine ești în spatele acestei fețe pe care o afișezi tu, frumușică. Tu știi cine ești în spate. Tu știi ce zace în spatele feței tale”, a continuat sportivul, punând, încă o dată, paie pe foc, apoi a continuat, aducând acuze și mai grave:

„Moromete nu știe că ea la primul vot pleacă acasă. A venit în ajutorul lui Robert, păpușa Chucky trebuia să iasă de sub pat. Nu-ți mai suport fața. (…) Vrei să deschid subiecte din trecut? Cu ce ai spus despre anumite persoane pe care acum le pupi în…? Maxim le-ai făcut pe la spate”

„Cum ar fi eu să stau acolo pupăză și tu să mă faci cu ou și cu oțet?”, s-a apărat Andreea Moromete.

Probabil că telespectatorii nu se așteptau la un episod atât de tensionat între cei doi concurenți de la Survivor, din moment ce erau extrem de apropiați în edițiile anterioare. Mai mult de atât, au circulat chiar zvonuri potrivit cărora între ei ar fi o relație.

