Crina Abrudan o face în fiecare dimineață, de 20 de ani! Doar la Survivor a luat o pauză

Crina Abrudan a rezistat nu mai puțin de patru săptămâni la Survivor, însă timpul a fost suficient pentru a realiza o mulțime de lucruri despre propria persoană. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta concurentă din Dominicană a vorbit despre obiceiul la care a renunțat pe parcursul show-ului, precum și despre conflictele ce se iscau la tot pasul între „Războinici” și „Faimoși”. Mai mult, blonda și-a nominalizat favoriții, pe care îi susține cu tărie!

„Faimoasa” mai dezvăluie, printre altele, cum a ajuns să aibă un corp de invidiat, după ce și-a modificat dramatic dieta. Se pare că soțul a fost decisiv în alegerile culinare ale vedetei, care acum se poate mândri cu un trup sculptat. Cu toate acestea, fosta prezentatoare TV nu renunță la „viciul” care o face fericită în fiecare zi!

Obiceiul neștiut al Crinei Abrudan, dezvăluit de vedetă: „Beau sucul respectiv carbogazos, nesănătos, în fiecare dimineață când mă trezesc!”

CANCAN.RO: Tu, care ai un regim de viață calculat, cum ai trăit experiența Survivor?

Crina Abrudan: De ce ai tu senzația asta despre mine? N-ai văzut ce suc aveam în mână mai devreme? Ăla a fost singurul lucru care mi-a lipsit destul de tare acolo, pentru că eu beau sucul respectiv, carbogazos, nesănătos, în fiecare dimineață când mă trezesc.

Eu nu beau cafea, dar beau sucul ăla rece și acidulat, dimineața. Dar m-am obișnuit atât de repede fără el încât când l-am primit la recompensă, n-am vrut să-l mai beau. Am băut o gură, nu era foarte rece, am zis «gata, nu mai vreau».

CANCAN.RO: Dar nu ți-ai dat seama că poate fi ușor dăunător?

Crina Abrudan: Mi-am dat seama de foarte mult timp că poate fi ușor mai mult dăunător, dar întreabă-mă de câți ani beau sucul ăla în fiecare dimineață. Sunt mai mult de 20!

CANCAN.RO: Și cum te menții astfel, de la ce te abții în rest?

Crina Abrudan: Nu beau alcool, nu fumez, nu beau cafea. Dar sunt norocoasă că am o genă foarte bună, moștenită de la părinții mei, și pot să mănânc. Am început de câțiva ani să am și grijă ce mănânc. Pentru că având impresia că pot să mănânc orice și oricât, nu mă îngraș. Nu am ținut cont de faptul că lucrurile pe care le mâncam nu sunt benefice organismului. Și mâncam prostii. La un moment dat, a început soțul meu să mă tragă de mânecă și să-mi spună mai frumos «vezi că mănânci zahăr cu lingura în fiecare zi».

Și prima mea reacție a fost «m-ai văzut tu cu lingura?». Zice «nu, dar calculează și tu cam cât zahăr mănânci într-o zi». Am început să merg la sală, mă mai întrebau antrenorii de acolo ce mănânc și eram foarte fericită când le spuneam că vin de la fast-food. La un moment dat, a început să mi se facă rușine, când am început să povestesc ce mănânc, pentru că îmi spusese un antrenor la sală că e păcat că nu mănânc mâncare de calitate. Am pus cap la cap ce îmi spunea și soțul meu acasă, dar și antrenorii la sală, și am ajuns la concluzia că ar fi bine să mai revizuiesc ce am în farfurie.

Crina Abrudan și-a nominalizat favoriții în cursa pentru câștigarea Survivor 2023

CANCAN.RO: Tu ești o fire împăciuitoare, cum ai gestionat conflictele aprinse la Surviror?

Crina Abrudan: Nu îmi dau seama ce s-a văzut la televizor și cât de aprinse au fost discuțiile. Când am plecat acolo, în mintea mea Survivor era despre joaca pe trasee, despre a conviețui și a supraviețui în condițiile alea, știam că o să fac față și nu o să am o problemă. Și credeam că poți să te furișezi pe lângă certuri, scandaluri, tensiuni. Real n-ai cum să faci asta, zic eu. Pentru că oricât ai sta liniștit în colțul tău și nu răspunzi la provocări, la un moment dat trebuie să te aperi.

Pentru că nu poți să te lași călcat în picioare, jignit, fără să spui nimic. N-ai cum, chiar dacă ești la televizor, cu atât mai mult trebuie să îți aperi imaginea. Din punctul ăsta de vedere, cred că e bine că am ieșit după patru săptămâni și n-am stat mai mult, pentru că situația era destul de tensionată și când am ieșit eu. Una peste alta, mă bucur că am trăit experiența.

CANCAN.RO: Cine crezi că va câștiga?

Crina Abrudan: Eu zic că de la fete Ștefania o să ajungă destul de departe, Carmen se bucură de o mare simpatie din partea publicului, deci are toate șansele să ajungă și ea departe. Iar de la Războinici, Alin și Dan Ursa. Dar dintre ei doi, Dan Ursa cred că se bucură de o foarte mare simpatie din partea publicului.

