Crina Abrudan (45 de ani) a participat timp de 4 săptămâni în competiția „Survivor România”. Știrista de la Antena 1 a intrat în show în ediția din 13 februarie și a părăsit tabăra Faimoșilor în data de 8 martie 2023. În perioada petrecută în jungla Dominicană, fosta concurentă s-a gândit, zilnic, la un lucru! Iată detaliile mai jos, în articol.

Crina Abrudan a stat timp de o lună în competiția care se filmează în Republica Dominicană. Știrista în vârstă de 45 de ani a luptat, alături de colegii săi din echipa Faimoșilor, pentru a aduce puncte esențiale. În ediția care a rulat în data de 8 martie 2023, Crina Abrudan a fost eliminată de la „Survivor România”.

Crina Abrudan a explicat ce a făcut, după ce a fost eliminată de la „Survivor”

Crina Abrudan a mărturisit că a avut parte de un adevărat „detox” în Republica Dominicană, iar imediat după experiența trăită la „Survivor” a dorit să își facă poftele. A mai rămas pentru câteva zile în vacanță, după părăsirea emisiunii, și s-a răsfățat cu diverse preparate culinare. Mai cu seamă, știrista a mâncat ciocolată, pizza și fast-food. Apoi, odată ajunsă în România, știrista de la Antena 1 a revenit la stilul ei de viață.

„În momentul în care răspund la aceste întrebări sunt încă în Republica Dominicană și mă răsfaț cu niște excese culinare, excese din punct de vedere caloric/zahăr/grăsimi și mai puțin ca și cantitate, pentru că m-am obișnuit să mănânc puțin”, a spus fosta concurentă.

La ce s-a gândit Crina Abrudan zilnic, în timp ce se afla la „Survivor România”?

De asemenea, fosta concurentă a mai mărturisit că, după experiența trăită la „Survivor România”, și-a dorit să mănânce atât de mult orez încât să simtă că s-a săturat de acest aliment.

„Nu m-a chinuit prea tare lipsa mâncării și nu pot să spun că am avut pofte extraordinar de mari când am ieșit, dar am zis că merit să îmi fac puțin de cap zilele acestea. Mă bucur că am reușit să trec cu bine peste capitolul foame/mâncare, cât am stat în competiție.

După o lună în care am mâncat zilnic orez, însă în cantitate mică, acum îmi doresc să mănânc zilnic orez mult, ca să mă satur, pentru că de fiecare dată când mâncam orez, rămâneam tot flămândă și mă gândeam zilnic că atunci când o să ies afară, o să mănânc orez mult, ca să simt că m-am săturat”, a mai spus Crina Abrudan pentru Tvmania.ro.

