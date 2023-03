S-a aflat! Câți bani a primit Crina Abrudan pentru 4 săptămâni la Survivor România

Crina Abrudan a făcut parte din echipa Faimoșilor, însă voturile telespectatorilor au trimis-o direct acasă pe fosta prezentatoare TV. Vedeta a rezistat patru săptămâni în jungla din Dominicană și a încasat o sumă frumușică pentru timpul pe care l-a petrecut acolo.

Crina Abrudan a venit cu forțe proaspete în echipa Faimoșilor. Vedeta a reușit să aducă puncte la jocuri, însă relația cu ceilalți colegi din camp nu a fost atât de bună. Mihai Zmărăndescu a propus-o spre eliminare din cauza conflictelor pe care le-au avut, iar în final și decizia publicului a fost aceeași.

NU RATA: CRINA ABRUDAN S-A RĂZBUNAT PE MIHAI ZMĂRĂNDESCU, DUPĂ CE A FOST DATĂ AFARĂ DE LA SURVIVOR! GESTUL FĂCUT CÂND A PĂRĂSIT COMPETIŢIA

În momentul în care a auzit verdictul final, Crina Abrudan a ținut să spună câteva lucruri despre experiența pe care a trăit-o.

„Domnul Dan, nu am niciun regret, nici că am venit, nici că plec. Am venit aici strict pentru mine. Nu am venit nici pentru mama, nici pentru soțul meu, nici pentru altcineva, nu am venit să demonstrez ceva, cuiva, pentru că lucrurile demonstrative în viață nu prea ies. Am venit pentru mine pentru că urmăream formatul de mult și îmi doream să ajung aici”, a explicat înainte să se despartă de colegii ei din echipa Faimoșilor.

Câți bani a câștigat Crina Abrudan pentru participarea la Survivor România

Fiecare concurent are o remunerație diferită. De exemplu, Carmen Grebenișan ar fi singura care ar încasa cea mai mare remunerație din concurs. Pentru fiecare săptămână ar primi suma de 5000 de euro. Pe de altă parte, Vica Blochina ar fi încasat, pentru fiecare săptămână, câte 3000 de euro. De asemenea, Jorge ar fi încasat, pentru fiecare săptămână petrecută în Republica Dominicană, câte 1000 de euro. (Vezi AICI alte detalii)

În ceea ce o privește pe Crina Abrudan, pentru perioada petrecută la Survivor vedeta ar fi primit 2.000 de euro. La un calcul simplu, acest lucru înseamnă 8.000 de euro pentru cele patru săptămâni.