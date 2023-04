Am făcut calculul! Câți euro a primit Alin Chirilă din partea Pro TV, pentru cele 15 săptămâni la Survivor România

În cadrul ediției Survivor de miercuri, 19 aprilie 2023, Alin Chirilă a plecat din Republica Dominicană, după ce Robert Moscalu, câștigătorul colanului de imunitate, l-a propus pentru eliminare. Chiar dacă a ieșit din cursa pentru marele premiu de 100.000 de euro, sportivul a primit, pentru timpul petrecut în emisiune, o sumă fabuloasă de la PRO TV.

Alin Chirilă și-a luat adio de la Survivor România 2023. Dan Pavel i-a spus luptătorului de MMA că publicul de acasă a decis să-l „sacrifice” pe el, pentru a o putea salva pe Carmen Grebenișan. Înainte de plecarea din Republica Domincană, războinicul a avut un mic discurs, în care a dezvăluit că se aștepta la o asemenea trădare și a ținut să le spună colegilor că există viață și după experiența de la PRO TV.

„Să vă spun sincer, am simțit-o. Am avut un sentiment care mi-a prezis oarecum acest moment. Exact înainte de jocul de imunitate unde a câștigat Robert (n.r. Moscalu, cel care l-a și propus spre eliminare) colanul, cu o noapte înainte, am visat, în procent de 60,70% toată această schemă și am spus că nu e real, nu are cum și așa s-a și întâmplat.

Sentimentele pe care le-am trăit aici, în parcursul de trei luni jumătate, mi s-au dovedit a fi foarte intense și foarte reale (…) Sunt împăcat cu gândul, Domnul Dan, chiar dacă aș fi vrut să merg în continuare, dar nu cu orice risc. Vreau doar să le spun colegilor mei care au rămas că viața continuă și după Survivor”, a spus Alin Chirilă, după ce flacăra lui s-a stins.

Câți bani a primit Alin Chirilă de la PRO TV pentru 15 săptămâni la Survivor

Alin Chirilă a intrat în prima linie încă de la început și a reușit să reziste 15 săptămâni în Republica Dominicană. Potrivit informațiilor apărute în presă, pentru fiecare săptămână pe care și-a petrecut-o la Survivor, ar fi fost plătit cu câte 1.500 de euro. Așadar, chiar dacă n-a plecat acasă cu 100.000 de euro, a băgat totuși în buzunar 22.500 de euro, sumă destul de frumușică, am putea spune, nu?

