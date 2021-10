Jo l-a dat uitării pe Juno! Pe cine a pus ochii artista? „Mi se pare cel mai sexy”

În ultimul timp, Jo nu a trecut prin cea mai bună perioadă din viața ei. Despărțirea de Juno și-a pus amprenta asupra ei și a fost în pragul unei depresii. Însă acum artista se simte mult mai bine, a trecut peste tot și pare chiar că l-a dat uitării pe Juno.

Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Jo a spus că deși a trecut printr-o perioadă grea, acum este gata să ia totul de la capăt. Aceasta a declarat că a învățat foarte multe din relația cu Juno și este împăcată cu finalul poveștii de iubire.

Mai mult, artista deja a pus ochii pe alți pretendenți. Cântăreața a fost întrebată cu ce bărbat celebru din showbiz-ul românesc i-ar plăcea să aibă o relație, iar răspunsul ei a venit imediat. Aceasta a dat trei nume de bărbați din showbiz-ul românesc pe care îi consideră atrăgători.

„Tudor Chirilă mi se pare cel mai sexy bărbat din țară și Mihai Bendeac și Randi îmi plac, sunt bărbați frumoși, dar bineînțeles că e doar platonic”, a spus JO, în cadrul unei emisiuni TV.

Mai există cale de împăcare?

În cadrul aceleași emisiuni, Jo a fost întrebată dacă mai există cale de împăcare, în ceea ce privește relația cu Juno. Artista a mărturisit că a suferit destul de mult după despărțire și nu și-ar mai dori să se întoarcă acolo.

„Am fost într-o depresie, nu știu dacă sigur a fost o depresie adevărată, dar acum am mai scăpat. M-am închis în mine, am preferat să stau în casă, m-a luat și răceala, am preferat să mă mut la sora mea. Câteodată e bine să stai în durere și în suferință pentru că alea te fac mai puternic și mai pregătit.

Nu mai există (nr. cale de împăcare cu Juno). Niciodată nu e bine să spui niciodată, dar… Cel puțin la cum mă simt acum, a fost un proces greu, nu m-aș întoarce”, a mai spus Jo.

