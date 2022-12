Jo se confruntă cu probleme de sănătate. Ce a pățit cântăreața în timpul unui concert: „Am crezut că sunt un pic mai bine”

Cântăreața Jo traversează o perioadă mai dificilă. Artista le-a mărturisit fanilor de pe Instagram problemele cu care s-a confruntat, în ultima perioadă, și de ce nu a fost în formă la unul dintre concertele pe care trebuia să le susțină. Ce declarații a făcut Jo.

Cântăreața Jo se confruntă cu câteva probleme de sănătate. Din cauza acestor probleme, artista a avut dificultăți și în susținerea concertelor, motiv pentru care a ales să împărtășească celor care o urmăresc pe rețelele de socializare, câteva detalii despre ceea ce se întâmplă.

Jo a declarat că s-a simțit rău din cauza unei viroze și, că de o săptămână stă la pat, iar din acest motiv, nu a fost în cea mai bună stare pentru a onora concertele din ultima vreme.

„Voiam să vă zic ce experiență am trăit astăzi și ce mi-am dat seama. Eu de o săptămână sunt la pat, astăzi am crezut că mă simt un pic mai bine cumva pentru că mi-am și alimentat asta în cap, știam că am concert astăzi și că trebuie să fiu bine. (…) La ultima piesă mi s-a făcut super rău, am simțit cum fac febră iarăși și am tras concluzia că, pur și simplu, corpul nostru știe atunci când ai nevoie de el, cât ai nevoie de el, știe să își dozeze energia în așa fel încât să îți termini treaba și atât”, a mărturisit Jo pe rețelele de socializare.

A fost nevoită să anuleze un alt concert

Tot din cauza acestor probleme, Jo a trebuit să anuleze un alt concert. Aceasta a mai mărturisit că a reușit în schimb, să-și adune forțele pentru a face față filmărilor din cadrul emisiunii „Te cunosc de undeva”.

„Eu acum o săptămână, când am căzut, a fost fix după finala «Te cunosc de undeva». M-a ajutat cumva corpul, chiar dacă știu că și în finală am stat la perfuzii ca să îmi revin, să pot să mă pun pe picioare. Aveam energie cât să duc finala la bun sfârșit și am dus-o, dar în schimb, a doua zi după finală gata, am fost la pat și am fost rău, de asta a și trebuit să anulez un concert. Acum credeam că m-am făcut bine (…) Simt că am nevoie să dorm”, a mai mărturisit aceasta.