Joe Biden, avertisment către Vladimir Putin: ”Daca nu îl oprim acum, va merge mai departe”

După ce Vladimir Putin a anunțat joi dimineață că a trimis trupe speciale în Ucraina, iar mai multe orașe, inclusiv capitala Kiev, au fost bombardate, președintele american Joe Biden a susținut o conferință de presă, acesta adresându-se lumii întregi.

Joe Biden a anunțat că limitează capacitatea Rusiei de a face afaceri, iar SUA oprește capacitatea de finanțare și de dezvoltare a armatei ruse.

”Azi anunț noi sancțiuni care să maximizeze efectele asupra Rusiei. SUA nu fac asta singure, timp de luni lucrăm împreună cu aliații noștri. Suntem în acord complet. Vom limita capacitatea Rusiei de a se finanța. Putin a respins toate ofertele noastre de dialog. Săptămâni întregi am avertizat că invazia se va întâmplă și acum o vedem pe scară largă. Putin este agresorul. Putin a ales acest război. Acum va suporta consecințele. Am văzut o încălcare flagrantă a legislației internaționale. Am văzut un teatru politic la Moscova. Am văzut înscenări teribile ale Rusiei, conform cărora Ucraina comite genocid și că vrea să atace Rusia. Rusia a invadat o țară independentă și suverană”, a spus Joe Biden.

”Este un moment pericolos pentru toată Europa și pentru toată lumea. Putin a atacat principiile păcii globale. Putin a vrut un imperiu prin orice mijloace, agresând vecinii Rusiei. Putin are o viziune sinistră legată de viitorul lumii. Această agresiune a lui Putin va costa Rusia scump. Sancțiunile noastre vor fi mai puternice decât tancurile rusești din Ucraina. Dacă nu-l oprim acum cu sancțiuni (pe Putin), va merge mai departe!”, a mai spus președintele Statelor Unite.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cere ajutor liderilor Europei

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut joi liderilor europeni să ajute urgent ţara sa care este acum atacată de Rusia, ale cărei forţe au preluat controlul mai multor părţi din sudul ţării, relatează agenţiile EFE şi DPA.

”Dacă dumneavoastră, stimaţi lideri europeni, lideri mondiali, lideri ai lumii libere, nu ne ajutaţi, şi nu ne ajutaţi bine, mâine războiul va ajunge la porţile voastre”, a avertizat Zelenski într-un discurs transmis pe Facebook, informează Agerpres.

Într-un alt mesaj, pe Twitter, el a menţionat că i-a cerut preşedintelui francez Emmanuel Macron crearea unei zone de excludere aeriană deasupra Ucrainei, noi sancţiuni împotriva Rusiei, inclusiv deconectarea acesteia de la sistemul SWIFT de tranzacţii financiare, şi alte măsuri care să poată ”opri agresorul”.

Sursa foto: Profimedia