Johnny Depp a câștigat procesul cu Amber Heard! Reacţia actriţei: „Faptul că o femeie vorbeşte însemnă că va fi umilită public”

În urmă cu şase săptămâni începea procesul dintre Johnny Depp și Amber Heard. A fost o perioadă plină de audieri, însă recent instanţa a decis: actorul a avut câştig de cauză. Jurații au considerat că actriţa a acționat cu ”răutate” împotriva fostului său soţ, iar acum acesta trebuie să primească 10 milioane de dolari în daune compensatorii și alte 5 milioane de dolari în daune punitive.

Johnny Depp a câştigat procesul împotriva fostei sale soții, după ce juriul a hotărât că un articol publicat în anul 2018 de către The Washington Post este defăimător.

Mai exact, Depp a dat-o în judecată pe Amber Heard pentru 50 de milioane de dolari, după ce aceasta a publicat în luna decembrie a anului 2018 în respectiva publicație un articol scris chiar de ea. Amber Heard s-a referit la ea ca fiind ”o figură publică ce reprezintă abuzul domestic”.

Deşi în articol numele actorului nu a apărut, Depp a spus că este un exemplu de ”defăimare prin implicare”, mai ales că în articol apăreau acuzaţii de abuz pe care fosta sa parteneră le făcuse la adresa lui, după separarea din 2016.

După ce articolul a apărut în presă, cariera actorului a avut de suferit.

În cele şase săptămâni de procese, cei doi au făcut acuzaţii dure unul la adresa celuilalt, au fost aduşi martori şi depuse multe dovezi la dosar.

Amber Heard, primele declarații după ce a pierdut procesul

Amber Heard este dezamăgită de decizia Tribunalului din Fairfax, Virginia. Aceasta a publicat un mesaj pe pagina sa de Instagram în care a spus că influenţa fostului său soţ a contat destul de mult.

„Dezamăgirea pe care o simt astăzi este dincolo de cuvinte. Am inima frântă pentru că muntele de dovezi încă nu a fost suficient pentru a rezista puterii şi influenţei disproporţionate ale fostului meu soţ. Sunt şi mai dezamăgită de ce înseamnă acest verdict pentru alte femei. Este un pas în spate. Întoarce ceasul într-o perioadă în care faptul că o femeie vorbeşte însemna că va fi umilită public. Ne întoarce la ideea că violenţa împotriva femeilor nu trebuie să fie luată în serios. Cred că avocaţii lui Johnny au reuşit să determine juriul să treacă cu vederea problema cheie a libertăţii de exprimare şi să ignore dovezile care au fost atât de concludente încât am câştigat în Marea Britanie.

Sunt tristă că am pierdut acest proces. Dar sunt şi mai tristă de faptul că pare că am pierdut un drept pe care credeam că îl am ca americancă – de a vorbi liber şi deschis”, a transmis Amber Heard, după rostirea verdictului.