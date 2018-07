Jojo a ajuns pe mâna medicilor: ”Paul m-a convins să programăm operația”

Jojo a ajuns pe mâna medicilor! Vedeta s-a confruntat, recent, cu dureri extrem de mari, iar cel care a convins-o să se opereze a fost soțul ei. (Cele mai bune oferte laptopuri)

După ce a născut-o pe fetița ei, Zora, Jojo a început să aibă dureri din ce în ce mai mari din cauza herniei ombilicale. Vedeta a ignorat durerile în ciuda faptului că a fost prevenită de mai multe ori că trebuie să facă operația necesară pentru ca lucrurile să fie în regulă. Într-un final, cel care a convins-o să facă intervenția necesară a fost chiar soțul ei.

„După două săptămâni normale de filmare, m-am trezit cu o durere ascuţită în partea dreapta jos fix când m-au chemat la cadru. Durerea era înselatoare pentru că se răspandise în tot abdomenul şi îmi dadea tot felul de inţepături şi în jurul buricului. Am zis ca sunt ovarele, care reactionează așa pentru că am filmat în frig, vânt şi umezeală ore în şir, în haine subtiri de vară. () Am crezut că este tot apendicele. În schimb de vina era hernia ombilicală. Paul m-a convins că în sfârşit să programăm operaţia pe care o amânasem atâta vreme. Mi-am operat şi hernia şi ovarul, care avea un chist mărişor, laparoscopic, şi acum sunt acasă în afara oricărui pericol.”, a scris Jojo pe blogul ei.

Jojo, sfaturi pentru cei care se confruntă cu probleme de sănătate

Jojo îi sfătuiește, de asemenea, pe cei care se confruntă cu diverse probleme de sănătate să meargă la control cât mai repede și să nu lase timpul să treacă pentru că situația poate degenera.

„Vă sfătuiesc sincer să mergeţi şi să interveniţi încă de la primele semne că ceva e în neregulă. Eu am intervenit totuşi la timp, pentru că se pot întâmpla lucruri mult mai rele, însă dacă aş fi fost mai puţin încăpăţânată şi aş fi acţionat mai repede m-aş fi scutit de multă durere.", a mai spus Jojo pe blogul ei.