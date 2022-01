Jojo vrea să apeleze la o nouă intervenţie estetică. Ce schimbare îşi doreşte actriţa

Cătălina Grama sau Jojo aşa cum mai este cunoscută de fanii săi îşi doreşte să facă la început de an o schimbare radicală! Actriţa a mărturisit pe reţelele de socializare faptul că şi-a făcut curaj să se lase pe mâinile medicului estetician. În acelaşi timp aceasta le-a povestit fanilor că în 2022 vrea să aibă mai multă grijă de sănătatea ei.

După mai multe investigații amănunțite, Cătălina Grama este hotărâtă să recurgă la o intervenție. Mai exact, blondina vrea să îşi schimbe implanturile mamare.

CITEŞTE ŞI: JOJO A ÎMPLINIT 40 DE ANI! CUM ȘI-A SERBAT VEDETA ZIUA DE NAȘTERE. „FAC TRECEREA CĂTRE NOUA PERIOADĂ DIN VIAȚA MEA”

Deşi i-a fost foarte teamă, Jojo a explicat faptul că după două naşteri se gândeşte serios să facă acest pas. Prima dată când s-a operat a fost ]n urmă cu 20 de ani, iar de atunci corpul său a trecut prin multe schimbări.

Ce schimbare îşi doreşte actriţa

Mai mult, Jojo a ţinut să le transmită fanilor un mesaj pentru a le da curaj femeilor care se află într-o situaţie similară.

”Mi-a luat ceva timp să îmi fac curajul să fac o intervenţie care trebuia făcuta de ani de zile.

Anul acesta însă am zis că voi face mai multe lucruri pentru mine, că o să am grijă mai mare de sănătatea mea, de corpul meu şi de mintea mea. Am făcut investigaţii medicale amănunţite, iar Dr. M.C. a fost cea care mi-a dat încredere să îmi schimb implanturile şi să le mut sub muşchi, pentru că e mai sigur aşa pentru sănătatea mea. După două naşteri mă gândeam deja de multă vreme la asta, însă mi-a fost teamă de încă o astfel de intervenţie.

Prima operaţie am făcut-o acum 20 de ani si s-au schimbat multe de atunci. Nu am regretat niciodată decizia şi mi-am asumat că va veni o zi în care va fi nevoie să repet procedura. Aşa că pentru a fi mai sănătoasă şi mai sigură pe ceea ce se întâmplă pe viitor cu corpul meu, dar şi pentru a avea mai multă încredere în mine m-am hotărât în sfârşit să fac acest pas.

NU RATA: CE A PĂȚIT JOJO ÎN VACANȚA DIN IORDANIA. ACTRIȚA A POVESTIT PE INTERNET DESPRE EXPERIENȚA ÎN DEȘERT

Ştiu că există multe păreri radicale în legătură cu astfel de intervenţii, însă mai ştiu şi cât de important este ca fiecare om să se simtă bine în corpul lui, iar cu ajutorul unor medici buni, poate lua decizia potrivită pentru sine. Eu una o să mă simt mai bine şi mai încrezătoare în corpul meu, este un pas important pentru sănătatea mea, şi asta este tot ce contează în acest moment. Accept şi înţeleg părerile pro şi contra, oameni suntem şi înteleg că putem avea perspective diferite, însă am convingerea că le putem expune pe toate constructiv.

Vreau să fiu cea mai bună şi sănătoasă varianta a mea, şi am simţit să vă împărtăşesc aceste lucruri despre mine pentru că mă gândesc că poate sunt şi alte femei în aceasta comunitate, care îmi este foarte dragă, care poate se află în faţa unei decizii similare 🙏🏻!”, a dezvăluit Cătălina Grama pe reţelele de socializare.

Sursă foto: Instagram