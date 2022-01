Ce a pățit Jojo în vacanța din Iordania. Actrița a povestit pe internet despre experiența în deșert

Jojo a povestit că a trecut printr-o peripeție zdravănă atunci când a ajuns în Iordania. Actrița se aștepta să fie destul de cald, nici de cum aproape de 0 grade ca la noi în țară. Aceasta își luase haine în bagaj pentru o temperatură de 20 de grade, însă a înghețat la propriu și la figurat când a văzut cât de frig e acolo!

„Desertul – the final frontier. 😁

Ne asteptam la 20 de grade insa vremea ne-a facut o farsa si temperaturile au scazut considerabil!🙈 Azi dimineata cand am facut fotografia asta erau 3 grade! Pentru cum era in realitate si cate haine aveam unele peste altele, va astept in stories. 🙃

Wadi Rum este un loc fascinant pe care trebuie sa il vizitezi fara graba. Va sugerez sa petreceti doua nopti aici, noi am stat numai una si am simtit nevoia sa stau mai mult!

De asemenea, ca sa va bucurati din plin de peisaje, va sugerez sa veniti intr-o perioada cand e mai cald.

Oricum, chiar daca nu am petrecut mult timp aici, experienta a meritat din plin. Azi am facut putin safari si o scurta plimbare cu camilele.

In orice caz, oriunde iti indrepti privirea peisajul e stiintifico-fantastic! Serios! Pare ca te afli pe o alta planeta. Nu stiu daca ati vazut filmul Dune, insa mie mi s-a parut ca am ajuns direct acolo.

Am multe materiale filmate si fotografii si le voi posta zilele urmatoare. Acum sunt in drum spre Petra. Tineti-mi pumnii sa nu ninga!”, a scris aceasta pe Instagram.