Jorge a ajuns pe masa de operații după accidentarea de la Survivor!„Sunt acum pe patul de spital”

Jorge tocmai ce a ieșit din sala de operație. Cum se simte fostul concurent de la Survivor All Stars 2024? Cântărețul a avut parte de o accidentare serioasă la genunchi atunci când se afla în Republica Dominicană.

Jorge este unul dintre cei mai îndrăgiți și apreciați artiști de la noi din țară. Recent, după ce a participat la show-ul fenomen de la Pro TV, cântărețul a suferit o accidentare serioasă la genunchi. Din nefericire, pentru a rezolva problema, Jorge a ajuns pe masa de operație. Care este starea sa de sănătate în acest moment?

Jorge a retrăit istoria din sezonul trecut Survivor, suferind din nou după o accidentare gravă la genunchi. A căzut de pe o structură în lemn și s-a prăbușit pe nisip, întâmplându-i-se exact același lucru ca și anul trecut. Problemele grave de sănătate l-au chinuit din nou, iar în emisiunea difuzată joi, 7 martie, pe Pro TV, artistul a fost nevoit să părăsească show-ul Survivor All Stars.

În episodul 10, difuzat pe 6 februarie 2024, Jorge a început să acuze probleme de sănătate, cerând ajutor medical de urgență, o situație deja cunoscută. Atunci, a fost transportat cu ambulanța la spitalul din Republica Dominicană, iar medicii au hotărât să îl trimită acasă pentru recuperare completă.

Fostul concurent de la Survivor All Stars, Jorge, tocmai ce a ieșit din sala de operație. Artistul a publicat pe contul său de Instagram o postare prin care să-și anunțe fanii care este starea sa de sănătate în acest moment. Se pare că acesta se simte mult mai bine, iar operația și recuperarea au început să dea roade.

„Am inima plina de fericire si recunostinta. Nu-mi vine sa cred cat de fericit sunt dupa o operatie. 😃😅a doua la acelasi menisc… Ultimul an a fost foarte dur si cu multe incercari….am strans mult din dinti la premiera musicalului Mamma Mia, am plans la Survivor, am tras mult cu recuperarea si meniscul n-a mai rezistat.

Sunt acum pe patul de spital, am facut primii pasi la 7 dimineata si sunt ca un copil cu o jucarie noua. Vreau sa ii multumesc @dr_andrei_ioan_bogdan ca mi-a dat asa incredere din prima si am mers cativa pasi acum. Asta nu e o reclama, pur si simplu il ador pe omul asta si daca aveti nevoie il gasiti la …

…

Sanatate multa tuturor. 🫶❤️

P.S. Carjele din poza le-am adus degeaba. Mi-a zis doctorul ca il fac de ras daca ma vede cineva cu ele”, a fost mesajul postat de artist în urmă cu mai puțin de o oră.