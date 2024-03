Jorge, investiție de jumătate de milion de euro. Cum arată apartamentele pe care și le-a cumpărat pe litoral

Jorge (41 de ani) și-a cumpărat 5 apartamente fabuloase la malul mării, într-un complex luxos. Situat între Mamaia Nord și Năvodari, imobilul are un design special, dar și multe facilități. Astfel, și prețurile sunt pe măsură. Fostul concurent de la Survivor România a fost nevoit să scoată din buzunar o sumă uriașă pentru achiziția făcută.

Jorge a fost foarte supărat atunci când a aflat că trebuie să părăsească show-ul Survivor All Stars din cauza problemelor de sănătate. Artistul s-a accidentat la genunchi, iar medicii i-au interzis să mai intre pe traseu. Totuși, are alte motive de bucurie. Este extrem de încântat pentru că a achiziționat 5 apartamente luxoase pe litoralul românesc. Investiția făcută i-a adus multă satisfacție. În plus, are și un plan pentru noile locuințe.

Citește și: CRISTI MITREA ȘI JORGE, SCANDAL DE PROPORȚII ÎN EMISIUNEA LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ! LUPTĂTORUL MMA A PUS TUNURILE PE ARTIST: „ZERO BARAT”

Jorge, investiție de jumătate de milion de euro

Jorge se lansează pe piața imobiliară și a făcut deja un pas important pentru a se afirma în acest domeniu de activitate. Fostul concurent de la Survivor All Stars a achiziționat 5 apartamente studio într-un complex luxos de la mare, situat pe promenada Năvodari.

Imobilul pune la dispoziția celor care îi trec pragul o serie de facilități uimitoare, precum saună, masaj, sală de sport, dar și 3 piscine, dintre care una infinity. Așezarea complexului este și ea perfectă, având ieșire pe plajă.

Ei bine, ținând cont de dotările și avantajele pe care le are această clădire, prețul unui apartament este pe măsură – 100.000 de euro. Astfel, pentru 5 locuințe studio, costurile ajung la aproximativ jumătate de milion de euro. În orice caz, Jorge este foarte încântat de achiziția făcută și speră să obțină un profit generos. El are de gând să închirieze apartamentele chiar la finalul lunii mai.

Artistul a mărturisit că se pregătește de inaugurare. Mai mult decât atât, i-a chemat pe colegii lui de la Survivor să se bucure alături de el. Războinicii au pus la cale o super petrecere în cinstea investiției făcută de Jorge.

„Am stabilit deja cu Războinicii că ne vom vedea la inaugurarea celor 5 apartamente pe care le voi da la închiriat pe malul mării la final de mai, anul acesta. Vrem să facem o petrecere și un soft opening ca să vedem cum e (…) Următoarele proiecte sunt podcastul Vorba lu’ Jorge care împlinește 1 an și în luna mai, urmează să inaugurăm 5 apartamente la mare pe care le voi da la închiriat.”, a declarat Jorge pentru Click.

Citește și: „ÎI DATOREZ TOT!” VEDETA CARE L-A SCOS DIN ANONIMAT PE JORGE. NU SE AȘTEPTA SĂ PRIMEASCĂ O MÂNĂ DE AJUTOR DIN PARTEA LUI