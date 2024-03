Jador a testat-o pe Oana Ciocan, înainte să o ceară de soție: Cum i-a câștigat bruneta încrederea, de fapt: ”O lună am făcut asta”

Jador și logodnica sa, Oana Ciocan, pare că vor să treacă la următorul nivel, nunta. Dar până a ajunge acolo artistul trebuie să vadă dacă ea este aleasa lui cu adevărat. Cântărețul a testat-o pe tânără!

Jador a fost invitat în podcastul moderat de Jorge. Artistul a vorbit despre experiențele din viața personală și cea profesională. Oana Ciocan a intrat imediat la sufletul lui Jador, iar acum cei doi locuiesc împreună. Mai mult, cântărețul a cerut-o pe tânără în căsătorie. Înainte să o ceară pe aceasta, Jador și-a testat iubita pentru a vedea dacă stă cu el doar pentru bani.

Jador a dezvăluit povestea începuturilor sale de dragoste cu Oana Ciocan, dezvăluind că s-au mutat împreună chiar a doua zi după ce s-au cunoscut. Ceea ce nu s-a știut până acum este faptul că el a testat-o pe Oana, spunându-i că nu deține avere, casă sau mașină pe numele său. Mai mult, i-a comunicat că are nevoie de bani, tocmai pentru a o evalua dacă este sau nu materialistă. Cu toate acestea, spre surpriza sa, nu a fost vorba de bani în această ecuație, motiv pentru care au avansat în relația lor cu pași hotărâți.

„Am testat-o pe Oana. Ne-am cunoscut și i-am zis că am casa cu chirie, studioul cu chirie, mașina în rate, că tot ce am eu nu e al meu și că am nevoie de bani. Toți din jurul meu ziceau asta. Vreo lună am făcut asta, până când m-am îmbătat și i-am zis că totul este al meu. Asta când am început să simt eu că am încredere în ea și că s-ar bucura pentru mine”, a spus Jador în podcastul lui Jorge.