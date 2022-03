Jorge a recunoscut! Artistul şi-a înşelat soţia: „Am trecut peste un hop destul de important…”

George Papagheorghe sau Jorge aşa cum este cunoscut de public, a făcut în cadrul unui interviu dezvăluiri neaşteptate. Artistul a recunoscut că şi-a înşelat actuala soţie, ba mai mult a dat detalii despre acest moment nefericit. Iată ce a povestit cântăreţul.

După divorțul de Alina Laufer, Jorge s-a căsătorit cu Ramona Prodea, împreună cu care are un băiețel, David.

Recent, artistul şi partenera sa au fost prezenţi la matinalul de la Pro FM, acolo unde au vorbit printre altele despre viaţa de cuplul. La un moment dat, artistul a mărturisit că începuturile relaţiei lor nu au fost lipsite de momente dificile. Se pare că Jorge a călcat strâmb şi a fost prins de cea care i-a devenit soţie.

„Înainte să ne căsătorim am trecut peste un hop destul de important. Relația noastră a fost foarte zbuciumată. A trecut de la divorțul meu la împăcări și despărțiri. Am stat și împreună, și separat. S-au întâmplat și multe în perioada aia. Am fost și prins, dacă vreți să vă spun adevărul. Ca un bărbat asumat ce sunt, vă spun: frate, m-a prins!… O perioadă nu ne-am văzut, câteva zile nu mi-a răspuns la telefon, iar apoi m-am dus peste ea”, a mărturisit Jorge.

CITEŞTE ŞI: DRAMA PRIN CARE A TRECUT JORGE. TATĂL SĂU A MURIT CÂND ARTISTUL AVEA DOAR 23 DE ANI

De asemenea, soţia sa a vorbit despre cum stau lucrurile între cei doi în prezent în ceea ce priveşte momentele de gelozie.

„Am trecut peste etapa cu uitatul în telefon. Soțul meu nu mă pune niciodată într-o postură în care eu să fiu geloasă în mod nejustificat. Nu mă deranjează că vin foarte multe fane la el sau peste tot pe unde suntem și-l asaltează. Știu că primește mesaje diverse și de la femei, și de la bărbați. Îmi zice de ele, dar nici nu vreau să le văd. Mai am tresăriri”, a explicat Ramona.

Jorge și Ramona s-au căsătorit în 2013

În 2013, cântăreţul s-a recăsătorit cu Ramona Prodea. Soţii Papagheorghe s-au cunoscut la teatru: el era pe scenă, iar ea venise să îşi aştepte o prietenă, aflată şi ea la repetiţiile aceleiaşi piese. Ulterior s-au revăzut, după o lungă perioadă de timp, la o întâlnire de afaceri. Și de atunci au fost de nedespărţit.

Sursă foto: Instagram