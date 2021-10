Drama prin care a trecut Jorge. Tatăl său a murit când artistul avea doar 23 de ani

Jorge este unul dintre cei mai carismatici artiști din România. Vedeta cochetează de ceva timp cu lumea televiziunii, iar fanii săi l-au putut vedea în diferite proiecte. Deşi apare cu zâmbetul mereu pe buze în faţa publicului său, cântăreţul ascunde în suflet o adevărată dramă. Tatăl său a murit pe când el avea doar 23 de ani.

În cadrul unui interviu sincer, cântărețul și-a deschis sufletul și a povestit prin ce a trecut. Ultima dată când şi-a văzut tatăl au băut o ţuică împreună şi au vorbit despre planurile pe care artistul le avea. Mai mult se pare că acesta i-a cerut bani părintelui său pentru inelul de logodnă!

„Tata a făcut atac cerebral. A ajuns târziu la spital, a fost operat, dar s-a extins, medicii nu au mai avut ce să-i facă”, spune Jorge.

„Am stat la o țuică în bucătărie cu el, mi-a zis că-mi dă bani pentru un inel de logodnă pe care voiam eu să-l cumpăr pentru iubita mea. A fost ultima dată când l-am văzut. Am plecat apoi în Italia. Am cerut-o de nevastă când vizitam Colosseumul, tata m-a sunat și m-a întrebat cum e. M-a chestionat, aia a fost ultima discuție cu el”, rememorează Jorge.

„Am stat în genunchi în fața medicilor…”

După ce s-a întors în țară, Jorge povestește că și-a găsit tatăl la reanimare, inconștient: „Când am revenit în țară, mama m-a sunat și mi-a spus ce s-a întâmplat. Mi-a dat vestea. Am ajuns imediat la Constanța, era la reanimare. Am stat în genunchi în fața medicilor rugându-i să-l mai opereze o dată. A fost un șoc total pentru mine”.

”A trecut vremea, dar eu aveam să clachez la 32 de ani. Am intrat în depresie. Ziua nu era nicio problemă, dar când ajungeam seara în pat mă pufnea plânsul. Aveam gânduri negative, ciudate… Așa am ajuns la psiholog! Doi an am mers la psiholog. Nu-i o rușine, e chiar foarte important să apelezi la el dacă simți că ai nevoie”, a încheiat Jorge.

