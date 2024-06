Jorge a transmis un mesaj fără echivoc pentru toți tinerii cu vârste între 20 și 30 de ani: „Băi, băieți...”

Jorge, în vârstă de 41 de ani, este unul dintre cei mai populari prezentatori de televiziune din România. Este activ și pe platformele de socializare, unde Jorge a atras atenția asupra unei probleme serioase: comportamentul bărbaților din zilele noastre. Recent, el a postat un videoclip pe TikTok adresat bărbaților cu vârste între 20 și 30 de ani, transmițându-le un mesaj important. Iată ce a transmis artistul!

Pe lângă aparițiile sale frecvente în diverse emisiuni TV, Jorge se poate mândri și cu o carieră muzicală solidă și moderează un podcast. Cântărețul este tată a trei copii: Karina și David sunt copiii săi biologici, în timp ce Ilinca este fiica sa vitregă din căsătoria anterioară cu Ramona Prodea.

Artistul a dezvăluit că, în urma discuțiilor purtate cu mai multe femei, a constatat că bărbații cu vârste sub 30 de ani nu sunt interesați de relații serioase și nu demonstrează suficientă maturitate. În clipul său de pe TikTok, el a subliniat nevoia de evoluție și responsabilitate în comportamentul masculin, încurajându-i pe tineri să reflecteze asupra modului în care își construiesc relațiile și să își asume angajamente mai serioase în viață.

Jorge a găsit fericirea în brațele actualei sale soții, Ramona Prodea, alături de care împarte rolul de părinți pentru micuțul David, în vârstă de 6 ani. Ramona, cu 11 ani mai în vârstă decât Jorge, este o femeie de afaceri de succes, iar relația lor este o demonstrație vie că dragostea nu cunoaște limite de vârstă. Într-un interviu, Jorge a mărturisit că prezența și susținerea Ramonei l-au inspirat să-și depășească propriile limite, transformând relația lor într-o sursă de creștere și învățare continuă.

„Soția mea, de când am cunoscut-o, era și este de succes, este o femeie prosperă, cu mentalitate focusată, este foarte determinată să își dezvolte business-ul, am învățat foarte multe lucruri de la ea. Însă am învățat și împreună, am crescut și dezvoltat împreună diverse afaceri.

Ambiția mea a fost să mă autodepășesc pe mine, nu pe altcineva, iar Ramona și acum câștigă mai bine decât mine, însă asta nu înseamnă că eu nu câștig bine din cariera mea. Privind în urmă, la un moment dat, aveam frustrări legate de subiect, însă, focusându-mă să mă autodepășesc și să îmi canalizez energia și munca, lucrurile au fost depășite. Suntem norocoși, iar eu sunt recunoscător că am lângă mine o soție de la care să învăț și viceversa; ne motivăm unul pe altul să creștem în carierele noastre”, a spus artistul.