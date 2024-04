Survivor l-a băgat în spital, dar Jorge se pregătește, acum, să dea lovitura! A rezolvat cazul și așteaptă banii!

Deși a încercat să dea tot ce-a avut mai bun la Survivor, Jorge a părăsit competiția după doar două luni din cauza unei accidentări. Norocul nu i-a surâs nici de această dată, la a două experință în show-ul cu pricina. CANCAN.RO a stat de vorbă cu artistul, tatăl a trei copii care, recunoaște el, uneori îi mai dau și bătăi de cap!

Chiar dacă a încercat zi de zi să se ”monteze” psihic pentru a face față dorului de casă, Jorge n-a rezistat prea mult la Survivor nici în doilea sezon în care a intrat! Norocul nu i-a surâs decât opt săptămâni. După care, s-a accidentat din nou. Există însă și o parte bună în această poveste: cântărețul a ajuns mai repede acasă, în sânul familiei! Acasă, soția și cei trei copii îl așteptau cu sufletul la gură.

”Mă bucur de viață! Am îndurat prea mult două luni, fără familie, fără mâncare. Cel mai greu a fost fără familie la Survivor. Acum mă bucur de viață, acum suntem cu amenajări la mare. Deschidem cinci apartamente, pe care le vom închiria. Experiența Survivor a fost și frumoasă, și grea. N-a fost nimic urât. Tu îți stabilești cum e viața. Dacă găsești în orice ceva frumos, nu are ce să mai fie urât! A fost greu, da! A fost greu că nu aveam mâncare, că eram frustrat, că nu sunt cu familia, deși eu alesesem să vin aici. Aveam așa, niște conflicte interioare… Mă gândeam că mi-e dor de familie, dar nu eu alesesem să vin aici?! Uite așa mă autorecrutam zilnic. În fiecare dimineață îmi aduceam aminte că eu singur am ales să vin în competiție. O competiție de care eu m-am îndrăgostit, de aceea am mers și a doua oară!”, spune artistul.

Jorge și accidentarea care l-a scos de la Survivor

”După accidentare, e greu. E frustrant, era o posibilitate, dar nu mă așteptam să mă accidentez a doua oară și să mă și operez a doua oară. Am zis că că o să mă scoată pe bară un timp, la asta mă gândeam. Meniscul, gata, e scos jumătate din el. Este important că lucrez, fac sport, sper ca în curând să alerg, să joc fotbal. Asta îmi dă mie o plăcere teribilă: să alerg două ore pe teren, să dau goluri, să dau cu capul, orice, doar să joc fotbal! Sau volei pe plajă!”, dezvăluie Jorge.

Așa cum spuneam, partea bună în povestea cu accidentarea este că artistul și-a revăzut soția și cei trei copii mai repede decât se aștepta, revenind în România.

”Reîntâlnirea cu familia a fost magică, incredibil. Deja le vedem pe față! Când i-am revăzut, i-am văzut triști! Erau triști, dar ușurați când m-au văzut. Abia așteptau să vin acasă. Să-mi dea Dumnezeu experiențe frumoase, dar să nu mai stau departe de copii, că e greu pentru ei, dar și pentru mine!”, admite cântărețul.

Jorge, viața cu trei copii între 22 și 7 ani

După cum deja știm, Jorge are trei copii, iar viața cu trei copii cu vârste cuprinse între 22 și 7 ani nu poate fi altfel decât extrem de… palpitantă!

”Viața cu trei copii este o provocare în fiecare zi. Trebuie să fii spontan, franc, maleabil. Lumea de azi are o viteză fantastică, învățăm de la copii! Ne dorim să le dăm acel caracter pe care să se bazeze. În rest, alegerile sunt ale lor. Îi încurajez să ia decizii rapide, indiferent că este o alegere bună sau mai puțin bună! Dacă este una bună, să meargă înainte! Dacă este una mai puțin bună, atunci să o ajusteze, să se răzgândească! Este ok să te răzgândești! Ilinca cea mare are 22 de ani, Karina are 15 ani, David 7. Suntem de la clasa a doua, Karina în clasa a 9-a, Ilinca în anul III de facultate. De la serbări, la party-uri și mall. Nici nu mai știi cum să te împarți! Dacă mergem la o petrecere cu Ilinca, dimineața trebuie să fim fresh cu David! Problema e că ea vrea să mergem cu ea! La ziua ei n-am vrut să mergem cu ea, dar Ilinca a insistat să venim!”, povestește Jorge.

Karina, Ilinca și micuțul David sunt niște copii norocoși, căci au niște părinți la care mulți adolecenți visează! Jorge este un tată foarte open-minded și nu dorește să-i îngrădească!

”Eu o susțin pe Karina, are 3 piercing-uri în fiecare ureche! Își mai pune din când în când tot felul de accesorii. Nu cred că este important să ne constrângem copiii! Ok, bine! Ce se întâmplă?! E un cercel în plus!”, închie Jorge, pentru CANCAN.RO

