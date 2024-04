Cum arată şi din ce face bani Ilinca, fiica vitregă a lui Jorge? Are 22 de ani

Jorge, este un tată mândru! Recent, Ilinca, fiica vitregă a cântărețului a sărbătorit împlinirea vârstei de 22 de ani pe 12 aprilie și este evident că a moștenit frumusețea mamei sale. Tânăra are o prezență remarcabilă, atrăgătoare și elegantă, ce amintește de un model profesionist. Iată cu ce se ocupă llinca și ce mesaj i-a transmis artistul în mediul online.

Cântărețul are trei copii minunați: Karina, David și Ilinca. Karina și David sunt copiii săi biologici, iar Ilinca este fiica vitregă din căsătoria sa cu Ramona Prodea. Artistul a devenit tatăl vitreg al Ilincăi când s-a căsătorit cu actuala sa soție, Ramona Prodea. Cu aceasta, Jorge are un fiu pe nume David. Din căsnicia anterioară cu Alina Laufer, Jorge mai are o fiică, pe nume Karina, în vârstă de 14 ani. Recent, Ilinca, fiica vitregă a artistului, a sărbătorit împlinirea vârstei de 22 de ani pe 12 aprilie. Ea seamănă mult cu mama sa, moștenindu-i trăsăturile rafinate și grațioase.

Cu ce se ocupă fiica vitregă a lui Jorge

La doar 22 de ani, Ilinca este manager de marketing la un cunoscut restaurant de pe bulevardul Victoriei din București. Își aduce contribuția la promovarea localului și atragerea de noi clienți, folosindu-și creativitatea și abilitățile în marketing.

Pe Instagram, nu ezită să-și arate pasiunea pentru această industrie. În descrierea profilului său, Ilinca își evidențiază job-ul pe care îl are la 22 de ani.

Tânăra și-a sărbătorit ziua de naștere ieri, 12 aprilie, iar tatăl său vitreg, cunoscutul Jorge, i-a transmis acesteia un mesaj emoționant în mediul online.

„Multumesc pentru urari… 😂😂 Sarbatorita e in ultima poza. La multi ani my daughter @ilypeinsta ❤️❤️❤️. Te iubesc forever and ever 🫶”, a fost mesajul transmis de artist.

Jorge și soția sa, diferență de vârstă de 11 ani

Jorge a găsit fericirea în brațele actualei sale soții, Ramona Prodea, alături de care împarte rolul de părinți pentru micuțul David, în vârstă de 6 ani. Ramona, cu 11 ani mai în vârstă decât Jorge, este o femeie de afaceri de succes, iar relația lor este o demonstrație vie că dragostea nu cunoaște limite de vârstă. Într-un interviu, Jorge a mărturisit că prezența și susținerea Ramonei l-au inspirat să-și depășească propriile limite, transformând relația lor într-o sursă de creștere și învățare continuă.

„Soția mea, de când am cunoscut-o, era și este de succes, este o femeie prosperă, cu mentalitate focusată, este foarte determinată să își dezvolte business-ul, am învățat foarte multe lucruri de la ea. Însă am învățat și împreună, am crescut și dezvoltat împreună diverse afaceri. Ambiția mea a fost să mă autodepășesc pe mine, nu pe altcineva, iar Ramona și acum câștigă mai bine decât mine, însă asta nu înseamnă că eu nu câștig bine din cariera mea. Privind în urmă, la un moment dat, aveam frustrări legate de subiect, însă, focusându-mă să mă autodepășesc și să îmi canalizez energia și munca, lucrurile au fost depășite. Suntem norocoși, iar eu sunt recunoscător că am lângă mine o soție de la care să învăț și viceversa; ne motivăm unul pe altul să creștem în carierele noastre”, a spus artistul.

