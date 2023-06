Jorge, mărturisiri dureroase la 11 ani de la divorțul de Alina Laufer! Perioada de foc prin care a trecut artistul: „Am iertat, dar...”

De mai bine de zece ani, Jorge formează un cuplu cu Ramona Prodea. Cei doi și-au construit împreună o familie frumoasă, iar din iubirea lor s-a născut un băiețel, David (4 ani). Înainte de a o întâlni pe actuala parteneră de viață, artistul a fost căsătorit cu Alina (actuală Laufer). Însă, în urmă cu 11 ani, cei doi bifau divorțul, iar separarea a fost destul de grea pentru cântăreț. Recent, el a vorbit despre clipele grele prin care a trecut după despărțirea de fosta soție.

Jorge și Alina (actuală Laufer) au avut o relație lungă, ce părea că nu o să se rupă niciodată. Însă, în cele din urmă totul s-a terminat. În urmă cu 11 ani, cei doi semnau actele de divorț și o luau pe drumuri separate. Singura legătură dintre ei a mai rămas fiica pe care o au împreună, Karina (14 ani). Recent, Jorge a mărturisit că în urma despărțirii de fosta parteneră a trecut prin momente grele.

Se pare că ceea ce l-a făcut să sufere destul de mult este chiar fiica sa. Mai exact, după divorț, momentele petrecute alături de Karina au devenit tot mai rare. Însă, exact când era pe punctul de a se obișnui cu programul de vizită, Jorge a mai primit încă o lovitură. Fosta soție a luat-o pe Karina, fiica lui, și s-a mutat în America. Vreme de doi ani cele două au stat peste hotare, iar în timpul acesta artistul și-a văzut fata doar de câteva ori.

„Da, uite o perioadă când a pleca Karina și s-a mutat doi ani în America cu mama ei, a fost cel mai dureros lucru la momentul respectiv. Pentru că nu mă așteptam să se întâmple asta mai ales că noi nu puteam să ne vedem atât de des. Dar faptul că a și plecat din țară, doi ani de zile în care nu ne vedeam. Am văzut-o de patru ori și vorbeam pe video call, când o lăsa maică-sa, a fost foarte dureros.

Adică doi ani de zile în care nu eram om, nici nu mă puteam concentra la ce am de făcut. Pe mine chestia asta m-a afectat. Parcă și știa că mă afectează atât de tare din moment ce făcea atât de des treaba asta. Dar am iertat, am lăsat în urmă, sunt mai atent ca niciodată la ce se întâmplă în jurul meu și la ce spune orice om în jurul meu, și în jurul copiilor mei”, a declarat Jorge, potrivit ciao.ro.

(CITEȘTE ȘI: MOMENTUL ÎN CARE JORGE, FOSTUL CONCURENT DE LA SURVIVOR, A FOST TREZIT LA REALITATE: ”SUNT PROST!”)

Jorge, planuri de vară

Deși vara înseamnă vacanță, artiștii nu prea își permit să plece peste mări și țări. Dar, se mai fac și excepții. Cu toate că agenda este foarte încărcată pentru această vară, Jorge a reușit să strecoare și o mică pauză. Chiar la începutul lunii iulie, artistul o să își oprească toate activitățile și o să se concentreze pe familia lui. O să plece, timp de o săptămână, într-o vacanță în străinătate, alături de cei mici. Este gata să le facă toate poftele, iar distracția este garantată.

„Muncă, foarte multe evenimente, filmări. Sunt foarte fericit că am de trăit o vacanță de o săptămână cu copiii, la începutul lui Iulie și o avem stabilită. Mergem în străinătate, la fel cum am mers în fiecare an, cu copiii, la un all inclusive. E mai ușor, mai comod pentru ei, se dau pe toate toboganele, toate nebuniile. În rest doar evenimente, podcast-uri, nunți, cântari, concerte, prezentat de evenimente și toate nebuniile”, a mai spus Jorge.

(VEZI ȘI: CONTINUĂ COȘMARUL PENTRU JORGE! VESTEA PE CARE MEDICII I-AU DAT-O, DUPĂ CE A RENUNȚAT LA CÂRJE! ”ERAM ȘIFONAT!”)