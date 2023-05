La mai bine de patru luni de când s-a accidentat grav la Survivor, coșmarul continuă pentru Jorge. Artistul a renunțat recent, la cârje, dar va avea voie să alerge peste doar șase luni. Până atunci, va fi nevoit să meargă, săptămânal, la recuperare. Cu toate acestea, Jorge a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO că ar accepta pe loc o nouă propunere de a se număra printre concurenții show-ului de supraviețuire, din Republica Dominicană.

Finala Survivor s-a terminat, dar concurenții eliminați încă-și ling rănile cu care s-au ales în urma participării la celebrul show de supraviețuire din Republica Dominicană. Nevoit să părăsească competiția mult prea devreme decât și-ar fi dorit, Jorge are și acum de tras în urma accidentării suferită la genunchi. El a renunțat recent la cârje, dar va fi nevoit să meargă, săptămânal, la recuperare. Abia în șase luni va putea alerga, iar apoi juca din nou, fotbal.

„Am o mică părere de rău că nu am putut fi în finală. Dar sunt fericit că acum sunt sănătos, că pot să mnerg bine, că pot să dansez. Am filmat un clip nou, o colaborare care nu s-a mai văăzut, cu Georgiana Lobonț. Va fi lansat pe 26 mai. Mă bucur de viață că sunt aici și fac lucrurile care-mi plac.

Eram destul de șifonat după ce am ieșit. Nu prea-mi ardea, nu puteam merge. Abia am scăpat de cârje, sunt fericit că pot merge normal. Încă nu sunt recuperat sută la sută, merg săptămânal la recuperare. Mi s-a spus ca șase luni să stau liniștit, abia atunci începem să aletrgăm. Avem un procedeu mai lung. Dar după un an de zile, voi putea juca fotbal și asta mă încântă”, a declarat artistul în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am cumulat zece ani în câteva luni”

În ciuda suferinței prin care a trecut, artistul ar accepta însă pe loc o nouă provocare. Pentru că, ne spune el, Survivor reprezintă o experiență unică, o școală de dezvoltare personală.

„Și acum aș spune da din prima secundă. Este o experiență inedită la Survivor, te descoperi pe tine, îți vezi limitele, te înțelegi mai mult pe tine ca om. Eu mi-am descoperit niște limitări care m-au ajutat să evoluez. Noi credem că suntem perfecți, minunați. Că ni se întâmplă ceva rău pentru că are cineva ceva cu noi. Nu că nu facem noi ce trebuie. Am învățat foarte multe, e o școală de dezvoltare personală. Am cumulat zece ani în câteva luni. Pot spune asta cu mâna pe inimă”, a completat acesta.

( NU RATA: JORGE TRANȘEAZĂ CONFLICTUL CU DOC, CEL MAI APRIG ADVERSAR DIN DOMINICANĂ: “AȘA A FOST STRATEGIA LUI!” + CINE VA CÂȘTIGA SURVIVOR )

„Iar lucrul acela m-a durut”

Artistul a rememorat, în același timp, ce a făcut în primele ore după Survivor și ce a descoperit despre el însuși, în urma acestei experiențe unice.

„Prima dată când am ieșit de la Survivor, am mâncat mâncarea preferată a soției mele, cu gândul la ea. Deși nu suport, nu-mi plăcea. În orice țară în care merge, soția mea asta mânca. Nu-i o mâncare pe gustul tuturor. Atât de dor îmi era de ea și de copii, încât am zis să mă conectez așa cu ea.

Nu mă așteptam să nu fiu independent. Acolo mi-am dat seama că sunt dependent de copii și de soție. Iar lucrul acela m-a durut. Suferința de la o zi la alta, ba se amplifica, ba scădea. Până când am înțeles că independența nu are legătură nici cu felul cum ai fost crescut, de cine ai fost crescut, de cine depinzi, ci e una sufletească. Atunci când ești bine cu tine, atunci poți să-i iubești și pe ceilați”, a povestit Jorge.

„Acolo nu s-au legat prea mari prietenii”

Acesta nu a ascuns faptul că în urma acestei experiențe nu a legat vreo mare prietenie cu un anume participant și că important în viață este să muncească și să facă ceea ce-i place:

„Acolo nu s-au legat prea mari prietenii, dar nici antipatii. Eu sunt foarte atașat de familia mea. Cine nu-i alături de noi, nu mă interesează.

După Survivor am înțeles că nu mai trebuie să-mi doresc eu ceva anume, ci doar să mă bucur, să trăiesc în fiecare zi. Să muncesc și să fac ce-mi place. Am învățat să trăiesc zi de zi, să nu-mi mai fac gânduri, scenarii. Să mă bucur de ce am și de ce sunt, pentru că atât am putut până la vârsta asta”.

( CITEȘTE ȘI: JORGE, ADEVĂRATUL MOTIV PENTRU CARE A DIVORȚAT DE ALINA LAUFER: ”AM FĂCUT-O PENTRU MINE ȘI KARINA” )

„Nu-l dau jos de la mână, dorm cu el”

Altfel, artistul ne-a mai spus că deține un singur ceas, de care nu se desparte niciodată, nici măcar în somn.

„Am un singur ceas pe care-l port în fiecare zi. Și încă unul, pe care-l țin într-un sertar. E primul, pe care mi l-am cumpărat acum vreo 12 ani. Nu-l folosesc, dar îmi aduc aminte de un anume moment. Pe celălalt, nu-l dau jos de la mână, dorm cu el. E un ceas pe care mi l-am dorit întotdeauana”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.