Jorge tranșează conflictul cu DOC, cel mai aprig adversar din Dominicană: “Așa a fost strategia lui!” + Cine va câștiga Survivor

Jorge a venit în cârje la avanpremiera filmului „Haita de acțiune”, în încercarea de a se recupera după accidentarea suferită la Survivor. Artistul s-a operat în urmă cu două săptămâni, însă adevăratele amintiri din Dominicană nu țin de accidentare, ci de latura psihică, puternic solicitată în competiție. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, entertainerul a vorbit despre conflictele din junglă, precum și despre favoriții pe care îi vede potențiali câștigători ai competiției.

Cântărețul dezvăluie că certurile de la Survivor erau reale, cele mai aprinse intrigi fiind cele pe care Jorge le-a avut cu DOC. Faimosul accidentat, ieșit din competiție, spune despre rapper că a făcut o adevărată strategie din atitudinea conflictuală. Dintre concurenții rămași, Jorge îi nominalizează pe Ștefi și Carmen, de la Faimoși, pe Dan Ursa și Andrei Krișan, de la Războinici, ca fiind potențiali învingători la Survivor.

Jorge dezvăluie ce l-a „răpus” în Dominicană: „În toate lipsurile alea pe care le aveai, asta te dărâma!”

CANCAN.RO: Zi-mi ce s-a întâmplat la Survivor, mă gândesc că nu te așteptai să ieși așa?!



Jorge: În momentul în care pleci la Survivor, însuși titlul emisiunii spune tot, te poți aștepta la orice. Evident că a fost o părere de rău mare atunci când s-a întâmplat, nu se aștepta nimeni, îți dai seama. A fost ploaie, oboseală, nisip, nemâncare, un amestec de tot felul de factori care a dus la accidentarea asta.

CANCAN.RO: Dar care e cel mai mare regret al tău după Survivor?

Jorge: Că n-am stat mai mult să experimentez total show-ul, să trăiesc toate momentele astea. Chiar dacă e ceartă, chiar dacă e conflict, eu cred că lucrurile se întâmplă și pe fondul energiei grupului. Cred că la un moment dat au degenerat un pic discuțiile și nu știu dacă aș fi făcut față la genul ăla de certuri.

CANCAN.RO: Deci conflictele sunt reale acolo?!

Jorge: Nu era greu să stai departe de familie, te obișnuiești. Să nu mănânci, te obișnuiești. Să nu dormi, te obișnuiești. Dar când începeau conflictele și când începeau certurile nu mai știai cum să faci. Pentru că era o energie foarte apăsătoare. Și în toate lipsurile alea pe care le aveai, asta te dărâma. Aveam nevoie de două ore să îmi revin dup-aia pe plajă și să mă încarc, că nu mai puteam.

Jorge și-a nominalizat favoriții la câștigarea Survivor 2023: „De la Faimoși îmi doresc să câștige Ștefi, cred și în Carmen!”

CANCAN.RO: Cu cine a fost cel mai aprins conflict?

Jorge: Am avut vreo două – unul cu Vica și la început, dar mai slăbuț, și cu Ionuț, care s-a rezolvat. Însă cu DOC am avut vreo trei. Nu mă așteptam la asta, dar cred că așa a fost strategia lui probabil. Și din câte am văzut, asta a făcut și cu ceilalți după. Îi respect decizia, nu am de ce să mă supăr pe el, pentru că vorba aia, oricine poate să se scuze «domnule, eram la Survivor, știi că nu sunt așa».

Mergi imediat la Măruță și zici «domnule, îmi era foame, eu nu sunt așa ca om, credeți-mă, eu sunt pâinea lui Dumnezeu». Dar este un joc și fiecare își joacă cum știe cartea. Dar nu poți să te lași călcat în picioare, că până la urmă trebuie să ripostezi, nu poți să lași să fii ultima cârpă de pe stradă. Și atunci trebuie să ripostezi, o faci într-un mod elegant dacă poți. Dacă nu, și iese mai nasol, asta e, scoți balaurul, se mai întâmplă!

CANCAN.RO: Cine crezi că o să câștige sau cine ți-ai dori să câștige?

Jorge: De la Faimoși îmi doresc să câștige Ștefi, cred și în Carmen. Dar Ștefi cred că are toate atuurile s-o facă. Iar de la Războinici prima tendință a fost să zic Alin, însă eu cred în Dan Ursa și în Andrei Krișan.

