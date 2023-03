Jorge s-a operat! Ce nu are voie să facă fostul concurent de la Survivor România în următoarele săptămâni

Jorge (40 de ani) a suferit un accident grav la Survivor România. Acest episod l-a scos din joc pentru că starea de sănătate nu îi mai permitea să rămână în competiție. După ce a revenit în România, artistul a plecat într-o binemeritată vacanță în Dubai cu familia, dar ulterior a ajuns direct pe masa de operație. Iată cum se simte cântărețul, după intervenția la genunchi.

Jorge a suferit o intervenție chirurgicală peste care a trecut cu bine. Artistul este deja acasă, acolo unde se bucură de toată atenția familiei sale, dar și de ajutorul celor din jur, mai ales că fostul concurent de la Survivor nu are voie să facă mișcare timp de 5 săptămâni.

„Mi-a ajuns cuțitul la os, ca să zic așa, mai exact, bisturiul. Am ieșit vesel din operație. Am stat 2 nopți internat iar acum sunt acasă. Fericit că în sfârșit m-am operat. Așteptarea asta a fost cea mai grea.

Urmează 5 săptămâni în care nu am voie să pun piciorul jos însă nu mă sperie, am povestit toată procedura cu operația, într-un vlog pe care l-am postat, la cererea fanilor Survivor România. A fost interesant că seara, după operație, mă uităm la Survivor din rezerva spitalului. Mi-a intrat “microbul”…”, ne-a mărturisit Jorge, din confortul său de acasă.

Jorge: „Am mers singur pe picioare până în sala de operație”

Artistul a recunoscut faptul că a avut mari emoții în drum spre spital. Acolo a ajuns condus de soția sa care i-a fost alături în cele două zile pe care le-a petrecut sub supravegherea medicilor.

Acum, Jorge este fericit că totul a decurs așa cum spera.

„Prima operație din viața mea! Eu nu m-am operat în viața mea! Ba da, m-am operat la ochi. Dar nu am avut niciun oscior, niciun deget, nimic, rupt… Râd că am emoții! Deci mâine dimineață, la prima oră am înțeles că sunt primul pacient, de-aia mă internează din seara asta…”, povestea Jorge din mașină, în drum spre spital.

Jorge a ales să se opereze la genunchi la un spital privat din Capitală, la recomandarea lui Cătălin Măruță, care a trecut prin aceeași situație în urmă cu câteva luni.

„Sunt optimist! Mulțumesc Survivor România, fără voi nu aș fi reușit să fiu la operația asta! Lăsând gluma la o parte, că mi-am asumat orice accidentare atunci când m-am dus la Survivor, e bine să nu lași să aștepți. Când e ceva important trebuie să dai frica la o parte. Eu nu am simțit frică deloc, m-am ambiționat, am mers singur pe picioare până în sala de operație și am scos și pieptul în față pentru că era un moment în care trebuia să fiu curajos! Nu este cea mai grea operație!

De-acum încolo nu poate să fie decât bine! Asta am în minte acum! Sunt fericit, e și de la perfuzii… Urmează să am vreo 6 zile de stat acasă după care am programat să filmez două podcasturi”, a povestit Jorge în vlogul pe care l-a făcut din spital.