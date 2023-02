Surpriză la Survivor! Jorge şi soţia lui, la un pas de divorţ: „Chiar ne-am despărţit”

Jorge a dat cărțile pe față și a vorbit despre unul dintre cele mai delicate momente din căsnicia lui. Fostul ”Faimos” de la Survivor România formează un cuplu de 10 ani cu Ramona, soția lui, și recunoaște că a avut nevoia de consilierea unui specialist pentru a-și salva relația.

Jorge și Ramona formează un cuplu de 10 ani, însă ”drumul” spre fericire nu a fost atât de ușor. Nu doar că au fost la un pas de despărțire, însă cei doi chiar au ajuns în punctul în care au crezut că nu mai pot salva relația. În cadrul unui interviu, fostul ”faimos” a dezvăluit că a avut nevoie de consiliere psihologică, atât el cât și Ramona, soția lui.

„Nu am fost la un pas de despărțire, noi chiar ne-am despărțit de câteva ori. Am ajuns la consiliere, am ajuns la psiholog și separat și împreună. Da, și e normal să facem asta, chiar și după am mai fost și recent am fost, lucrăm în continuare, amândoi avem psiholog pentru că vrem să devenim mai buni’, a mărturisit Jorge.

Fostul ”faimos” de la Survivor România: ”Nu pot să dau detalii despre treaba asta”

Jorge și Ramona au o relație de durată. Cei doi și-au unit destinele în mod oficial în anul 2013, iar de atunci încearcă să construiască împreună o familie perfectă. Totodată, Jorge recunoaște faptul că orele de consiliere psihologică au fost benefice, însă dorința de a merge mai departe a fost cea care le-a salvat căsnicia. Atâta timp cât nu există bunăvoință, niciun terapeut nu poate să te ajute.

Fostul ”faimos” este conștient de propriile puteri și valori, însă nu îi este teamă să ceară ajutor atunci când simte că are nevoie de un sprijin. Fie că este vorba de un sprijin moral sau sentimental, Jorge merge la terapeut săptămânal și are de gând să devină cea mai bună versiune a lui.

„Îmi doresc să fiu un om mai bun, un tată mai bun, un soț mai bun, un artist mai bun, un antreprenor mai bun și am nevoie de ajutor, pentru că avem resurse interioare și poți să îți iei informații de peste tot, însă e nevoie de exercițiu și să te centrezi, să ai un îndrumător, unde să te duci și să îți găsești forța interioară din nou.

Am descoperit la 40 de ani o traumă din copilărie de care eu uitasem, pur și simplu mi-am adus aminte de lucrul acela, am oprit mașina, îmi venea să vărs. E ceva personal, nu pot să dau detalii despre treaba asta. Mă gândeam: uite, vezi, lucrăm, mergem, facem sesiuni o dată pe lună sau de două ori pe lună, pentru că e nevoie să lași un pic de timp să lucreze.

Dacă faci a la longue e ok, e ok să faci o dată la două săptămâni sau chiar o dată pe lună. Ne-am salvat mariajul datorită nouă, un psiholog poate să te ajute, poate să te asculte, poate să îți pună întrebări ca să îți găsești răspunsurile, dar dacă tu nu vrei, niciun psiholog nu poate să te ajute’, a mai dezvăluit el pentru Impact.ro.