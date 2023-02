Adevărul despre Mihai și Cătălin Zmărăndescu. De ce își detestă tatăl noul „faimos” de la Survivor 2023, Pro Tv

Nu mai este un secret faptul că luptătorul Cătălin Zmărăndescu și fiul lui nu sunt în relații bune. ”Faimosul” de la Survivor România 2023 a dezvăluit care este, de fapt, adevăratul motiv pentru care își detestă tatăl, dar și cum s-a ajuns în situația de fi renegat de propriul părinte.

Mihai Zmărăndescu (23 de ani) este fiul lui Cătălin Zmărăndescu cu prima soție, de care a divorțat înainte să își refacă viața alături de noua sa familie. Cătălin a divorțat de Cristina, mama lui Mihai, după 14 ani de căsnicie și s-a recăsătorit cu Luiza, alături de care are alți doi copii.

Vezi și: CE PORECLĂ A PRIMIT CARMEN GREBENIȘAN LA SURVIVOR 2023. CUM I SE ZICE, PE LA SPATE, „FAIMOASEI” DE LA PRO TV

Timpul a trecut, iar acum tânărul a scos la lumina adevăratul motiv pentru care nu are o relație apropiată cu tatăl său. Potrivit luptătorului MMA, se pare că Luiza, actuala soția a lui Cătălin Zmărăndescu, este cea care s-a impus și nu ar fi fost de acord ca Mihai să fie acceptat în noua familie.

Totodată, ”faimosul” de la Survivor România spune despre tatăl lui că nu și-a asumat statutul de bărbat și stâlp al familiei și indiferent de situație nu ar fi trebuit să-și lase copiii.

”Eu mă consider bărbat din toate punctele de vedere. Am grijă de soția mea, o să am grijă de copilul meu, n-am avut timp până acum să am grijă de el. Am grijă de mama mea, de sora mea… Asta trebuie să facă un bărbat. Să fie stâlpul familiei.

Și indiferent de câte soții are la viața lui, suma copiilor pe care îi are înseamnă familie. Deci, din punctul meu de vedere, asta trebuie să facă un bărbat. Dacă el atât a putut în viață, ăsta a fost nivelul la care a putut să ajungă… O să încerc eu să fiu un om mai bun, o versiune mai bună a lui, că până la urmă din el sunt făcut.

Uite, mai spun ceva, asta mi s-a întâmplat mie. Când a fost ea gravidă, am avut pe 17 decembrie 2017, că știu datele exact, meci în Anglia, poate să se și jure că nu este adevărat, eu am avut o discuție cu el și mi-a spus: „Mihai, tu n-o să stai cu noi pentru că nu vrea Luiza”, a spus Mihai Zmădăndescu în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV.

Mihai Zmărăndescu: ”Nu cred că mai e cazul să păstrăm legătura”

Totodată, despre o posibilă apropiere cu tatăl lui nici nu se pune problema. Mihai Zmărăndescu nu consideră că are ce să învețe de la tatăl lui, cu atât mai mult acum că a devenit, la rândul său tată. Cei doi nu s-au văzut de 5 ani și nici nu a reușit să-și cunoască frații vitregi.

”Păi ce conexiune?! Nu cred că mai e cazul să păstrăm legătura. Ce ar putea să învețe ei de la cineva care consumă marijuana?!

Eu nu i-am văzut. Cum să țin legătura?! Nu știu câți ani are fetița. E mică, cred că are patru ani și eu nu m-am mai văzut cu el (nr. cu tatăl său, Cătălin Zmărăndescu) de cinci ani”, a mai spus Mihai.

Vezi și: DANIEL PAVEL A DEZVĂLUIT CE FACE ÎN TIMPUL LIBER RĂMAS DUPĂ FILMĂRILE DE LA SURVIVOR ROMÂNIA: „O SĂ VI SE PARĂ BANAL”