Jorge, dezvăluiri uluitoare! Ce nu s-a văzut la TV, la Survivor România 2023: ”Își făceau bisericuțe”

Jorge, fostul concurent din competiția ”Survivor România 2023”, a oferit primul interviu după ce a fost eliminat. Din cauza unei accidentări serioase la picior, medicii din Republica Dominicană nu i-au mai permis să rămână în concurs, ci a fost trimis acasă, pentru a beneficia de îngrijiri medicale riguroase.

Jorge a părăsit ”Suvivor” fără a-și dori însă acest lucru. Totuși, după ce a ajuns în România, artistul a oferit un interviu în care a vorbit despre toate lucrurile din competiție, care nu sunt văzute de către cei de acasă. (CITEȘTE ȘI: JORGE, ADEVĂRATUL MOTIV PENTRU CARE A DIVORȚAT DE ALINA LAUFER: ”AM FĂCUT-O PENTRU MINE ȘI KARINA”)

Jorge: ”Oamenii își făceau bisericuțe”

Fostul concurent a mărturisit că experiența „Survivor” a fost una extrem de plăcută, în ciuda ”bisericuțelor” pe care concurenții le formau. Chiar și el a ajuns să facă parte dintr-una. Cât despre relațiile cu ceilalți concurenți, au fost câteva persoane cu care Jorge s-a înțeles destul de bine.

”Eu m-am simțit extraordinar, chiar nu m-a interesat cine și cu ce gânduri se transformă de la o zi la alta. Am văzut că oamenii își făceau bisericuțe, chiar și eu eram parte dintr-una, la un moment dat. Rezonezi cu anumiți oameni și vrei să vorbești mai mult cu ei. Mă înțelegeam foarte bine cu Ștefi, Carmen și Remus.

Apoi a venit Kamara și am avut ca subiect comun, copiii. Știam că oamenii folosesc cartea de a rămâne cât mai mult în competiție. Dar nu mă speria. Ca și în afara jocului, nu las pe nimeni să mă calce pe cap. Dacă am argumente, spun versiunea mea.”, a povestit Jorge, potrivit Unica.

(VEZI ȘI: CÂȚI BANI A PRIMIT JORGE DE LA PRO TV, PENTRU CELE 4 SĂPTĂMÂNI LA SURVIVOR 2023. A PRIMIT DE 3 ORI MAI PUȚIN DECÂT VICA BLOCHINA)

Jorge, împăcare de zile mari cu Remus

Remus a fost unul dintre concurenții cu care Jorge avusese mici discuții în cadrul emisiunii ”Ferma”. După ce Remus s-a apropiat de oamenii care l-au trimis la duel, Jorge i-a purtat pică o bună perioadă de timp. Totuși, la Survivor, după câteva discuții ample, cei doi au făcut pace.

”Da, am avut o surpriză plăcută cu Remus. Înainte de a intra în competiție, am avut niște discuții în Fermă, pentru că el se asociase cu oamenii care m-au trimis la Duel, așa că aveam o oarecare pică pe el. M-a întrebat dacă supărarea a trecut, dar undeva era acolo. Apoi, în competiție, Remus a fost unul dintre cei cu care am stat de vorbă o după amiază întreagă, am făcut pace.

Mi-a plăcut modul lui de a discuta, calmul, respectul reciproc și am simțit că nu are niciun interes să vorbească pe la spate. M-am ferit de oamenii care spun ceva în față și apoi discută altceva”, a mai spus fostul concurent ”Survivor”, pentru sursa de mai sus.

Ce sfaturi le dă Jorge colegilor care au rămas în competiția ”Survivor”

Cât despre colegii care încă se află în Republica Dominicană, artistul i-ar sfătui să nu creadă nimic din ceea ce spun ceilalți.

”Să nu creadă nimic din ce spun ceilalți 🙂! De foarte multe ori, oamenii au o strategie, din ce am văzut și se schimbă. Oamenii migrează către cei care le dau confortul că nu-i vor nominaliza. E o migrație mai mare ca a păsărilor călătoare”, a încheiat Jorge, potrivit sursei citate.