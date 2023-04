Imaginea cutremurătoare pe care Jorge nu o va uita toată viața: „Mi-am văzut fetița și am știut că începe jihadul!”

Jorge a fost prezent la evenimentul organizat de Pro TV cu ocazia unificării de la „Survivor”. Artistul a părăsit Republica Dominicană în urma unei accidentări, însă este în continuare puternic ancorat în lupta de peste mări și țări. Fostul concurent „Faimos” a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, unde a vorbit despre rezolvarea conflictului cu Remus Boroiu, dar și despre un alt subiect, cu valențe sensibile pentru postura de părinte. Ei bine, chiar dacă a trecut mai bine de un deceniu de la divorțul lui Jorge de Alina Laufer, cântărețul nu își poate scoate din cap o amintire bine impregnată.

Este vorba despre dimineața zilei de 2 ianuarie, când George Papagheorghe a decis să plece din căminul conjugal, lăsând-o pe Alina alături de micuța Karina. Fetița cuplului dormea, iar Jorge descrie, cu lux de amănunte, ce sentimente sfâșietoare l-au încercat la momentul respectiv.

Imaginea cutremurătoare pe care Jorge nu o va uita toată viața: „Știam că urmează jihadul!”

CANCAN.RO: Cum te recuperezi după operație?

Jorge: Am trecut cele cinci săptămâni de la operație, am început să pun piciorul jos, doare când îl pun. Într-o săptămână trebuie să scap de o cârjă și peste două săptămâni o să scap de amândouă. Deci am toate șansele ca în două săptămâni să am totuși un mers cât de cât echilibrat și să fiu pe picioarele mele, să nu mai depind de nimeni.

Asta e oribil, am început să-i înțeleg pe toți bătrânii, toți cei care au probleme sau au nevoie de ajutorul cuiva. Toată perioada asta pentru mine a fost o mare lecție, sunt super recunoscător că mama e sănătoasă și pe picioare, la 67 de ani, să-i dea Dumnezeu sănătate.

CANCAN.RO: Pentru că vorbeai despre durerea fizică, vreau să o ducem într-o zonă metaforică și să te întreb care este cea mai mare durere din viața lui Jorge?!

Jorge: Cea mai mare durere a fost de două ori – o dată când l-am pierdut pe tata și a fost o durere cu recul, cu întârziere. A venit la vreo doi ani după moartea lui. Însă cea mai mare durere, pe lângă cea de a-l pierde pe tata, a fost atunci când am plecat de lângă Karina. Dimineața aia, când eu am decis să divorțez de mama ei și durerea pe care am simțit-o atunci, în momentul ăla, nu a trecut niciodată.

Adică în momentul în care eu m-am uitat în dimineața aia, că am plecat dimineața devreme, în 2 ianuarie, țin minte și acum. Am plecat la prima oră, înainte să se trezească ea, m-am uitat la ea și golul ăla în stomac l-am simțit mult timp de atunci. Și aia a fost una dintre cele mai mari dureri. Știam că n-o să o văd o perioadă și știam că urmează jihadul! Asta a fost acum 11 ani, au trecut mulți ani, s-a vindecat acea rană, dar nu poți să uiți.

A fost cu un impact emotional foarte puternic! Îți rămâne și e bine să îți rămână, pentru că face parte din viață și nu e bine să pui sub preș, e bine să trăiești și să asimilezi. Să păstrezi în sufletul tău tot ce a fost și bun și mai puțin bun.

Jorge și Remus Boroiu au dat-o la pace după conflictul din Ferma Vedetelor: „I-am purtat pică!”

CANCAN.RO: Câți dintre oamenii pe care îi vezi aici, la eveniment, sunt prietenii tăi? Dar și ce prieteni ai acolo, la Survivor?

Jorge: Aici am un singur prieten, la Survivor am maxim doi. Aici e Sebastian Dobrincu, iar la Survivor este Carmen Grebenișan și tind să cred că și Ștefania. Și Remus, dar chiar când am intrat în competiția Survivor, am intrat cu o ceartă mai veche de-ale noastre, de la Ferma, unde am avut niște clinciuri foarte mari. Din cauza lui am plecat eu de la Ferma, că m-a lucrat acolo cu Cream și m-au dat afară.

I-am purtat pică și i-am și zis când am intrat «cred că mi-a trecut, dar nu mi-a trecut, hai să mai vorbim un pic». Și după vreo două săptămâni, am stat de vorbă ca băieții și am ajuns la un consens. Am bătut palma, am zis «ce a fost, a fost, hai să ne vedem de treabă». Uitasem, nici nu mă mai gândisem la treaba aia, trecuseră ani de zile, dar când l-am văzut am avut un trigger. Când ai pățit-o cu unul, ești în gardă a doua oară!

